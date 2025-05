Die Wachstums- und Inflationsaussichten für Europa und die USA driften zunehmend auseinander, und jenseits des Atlantiks verschlechtern sich die Makrodaten. Das lässt das Schreckgespenst einer Stagflation aufleben. Da die Unsicherheit vorerst ein stetiger Begleiter bleiben dürfte, konzentrieren wir uns auf drei Themen: Erstens auf Anlagechancen in Europa – hier hat die Kapitalumschichtung bereits begonnen. Weil sich das Wachstum abkühlt und die Unterschiede zwischen den Regionen zunehmen dürften, könnte ein selektives Vorgehen zentral sein. Zweitens setzen wir auf mehr Schutz bei US- und globalen Aktien – wir bevorzugen die Faktoren Low Volatility und Quality und managen Verlustrisiken mit ertragsorientierten Strategien. Drittens sind wir bereit, mehr ins Risiko zu gehen, um Unsicherheit aktiv zu begegnen – wir halten gezielt Ausschau nach langfristigen Anlagechancen, die attraktiv bewertet sind.

Anlagechancen in Europa: Das BlackRock Investment Institute (BII) hat angemerkt, dass die Verunsicherung über die Entwicklungen in den USA Nicht-US-Anleger dazu veranlassen könnte, sich stärker an ihren lokalen Märkten zu engagieren. Wir beobachten, dass in diesem Jahr Kapital nach Europa zurückfließt, nachdem EMEA-Anleger im vergangenen Jahr noch die Gewichtung von US-Aktien stetig erhöht hatten. Von Februar bis Ende April zogen sie Kapital aus US-Aktien-ETPs (Exchange Traded Product) ab und kauften verstärkt europäische Aktien (siehe Grafik). Die Rekordzuflüsse haben sich inzwischen wieder normalisiert, doch 2025 ist bislang das Jahr mit dem stärksten globalen Kapitalzustrom (47 Milliarden US-Dollar) in europäische Aktien-ETPs seit 2015 (78,3 Milliarden US-Dollar). Neben dem Wunsch nach stärkerer Diversifizierung aufgrund des erhöhten politischen Risikos in den USA trägt auch Europas Kurswechsel in der Haushaltspolitik zu diesem Trend bei.

Grafik: EMEA-Anleger schichten Kapital nach Europa um

Vorteilhaft sind unseres Erachtens auch systematische europäische Aktienstrategien wie der BlackRock Advantage Europe Equity Fund. Unser Systematic Equity Team nutzt intern entwickelte KI-Technologien und alternative Datenquellen, um Anlagechancen bei neuen Marktthemen zu identifizieren. Zu diesen gehören ein möglicher Waffenstillstand im Ukraine-Krieg, die Auswirkungen von US-Strafzöllen auf die Unternehmensgewinne und die Deregulierung in den USA.

Ein selektives Vorgehen in Europa ist auch über gezielte Allokationen in ETFs möglich. Wir bevorzugen einen zweigleisigen Ansatz (Barbell-Ansatz) bei europäischen Sektoren mit ausgewogenem Engagement in zyklische und defensive Titel:

Im Finanzsektor haben sich die Prognosen insgesamt und vor allem zu den Gewinnen am stärksten verbessert. Unter den europäischen Sektor-ETPs verzeichnete der Finanzsektor zudem seit Jahresbeginn den zweithöchsten Kapitalzufluss.1 Zusätzlicher Rückenwind geht von weiter verbesserter Rentabilität, nach wie vor attraktiven Bewertungen und einem günstigen Makroumfeld trotz Zinssenkungszyklus aus. Europäische Finanzwerte waren nicht immun gegen die zuletzt gestiegene Risikoscheu. Inzwischen sind sie aber günstiger, als unser Fundamental Equity Team dies selbst in einem Rezessionsumfeld erwarten würde.2 Das Team sieht bei europäischen Banken erhebliche Anlagechancen, denn ihre Kapitalausstattung ist nach wie vor gut und die Ausfallraten dürften niedrig bleiben.

Anleger, denen die Wachstumsabkühlung Sorgen macht, könnten europäische Versorger in Betracht ziehen, bei denen wir starke Cashflows sehen, die eine solide Basis für die attraktiven Dividendenrenditen von 4,9 Prozent bilden. 3 Im ersten Quartal schlossen europäische Versorger zu ihren US-Wettbewerbern auf, denn die Haushaltspläne sehen umfangreiche Mittel für Infrastrukturvorhaben vor, was viele Anleger bewogen hat, in die strukturellen Nutznießer zu investieren.

Ein großer Profiteur höherer Staatsausgaben ist Europas Verteidigungsindustrie. Nach der starken Rally4 seit Jahresbeginn erscheint sie zwar teuer, für sie sprechen aus unserer Sicht aber solide längerfristige Faktoren. Schon zwei Jahre vor Bekanntgabe der neuen Haushaltspläne und der Neuausrichtung der europäischen Sicherheitsarchitektur hatte Europa ein Zehnjahresprogramm zum Aufstocken seiner Verteidigungsausgaben gestartet. Wir erwarten, dass Europa auf Jahre hinaus stärker in seine Verteidigung investieren und wegen der Neuordnung von Lieferketten und eines gemeinsamen Beschaffungswesens verstärkt auf europäische Hersteller setzen wird.

Zur Auswahl stehen unter anderem diese Fonds und ETFs, die in europäische Aktien investieren:

BGF European Value Fund

BlackRock Advantage Europe Equity Fund

iShares Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF

iShares Stoxx Europe 600 Utilities UCITS ETF

