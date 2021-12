Volatilitätsgemanagt M&G legt zwei Absolute Return Fonds auf

Die britische Investmentgesellschaft M&G bringt zwei Absolute Return Fonds auf den Markt. Das Rententeam unter der Leitung von Jim Leaviss und das Multi-Asset-Team von Dave Fishwick, die die Fonds managen, sollen absolute Erträge erwirtschaften und die Volatilität der beiden Produkte aktiv kontrollieren.

Der M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund wird gemeinsam von Jim Leaviss und Wolfgang Bauer geführt und greift auf die Ideen sowie das Know-how des Retail–Renten-Teams von M&G zu. Der Fonds strebt unabhängig von Marktbedingungen eine Rendite in Höhe des 3-Monats-Euribors plus 2,5 Prozent pro Jahr über einen beliebigen Dreijahreszeitraum an, vor Abzug von Gebühren.

Der Fonds kombiniert makroökonomische Top-down-Analysen mit Titelselektion und einem robusten Risikomanagement und bietet Anlegern Zugang zu Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Devisenmärkten weltweit und in beliebiger Währung.

Der M&G (Lux) Global Target Return Fund strebt unter Manager Tristan Hanson mit einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum über einen gleitenden Dreijahreszeitraum eine Rendite in Höhe des 3-Monats-Euribors plus 4 Prozent pro Jahr vor Abzug von Gebühren an, ebenfalls unabhängig von Marktbedingungen. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Ansatz, der Netto-Long- und Netto-Short-Positionen in beliebigen Anlageklassen und ohne neutrale Asset Allocation ermöglicht.

Der Fonds verwendet die Anlagephilosophie des Multi-Asset-Teams von M&G und zielt darauf ab, nach dem Behavioural-Finance-Ansatz von irrationalen Marktreaktionen zu profitieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Begrenzung kurzfristiger Volatilitäts- und Verlustrisiken.

Der M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund und der M&G (Lux) Global Target Return Fund sind die beiden ersten Strategien, die M&G über die im Dezember 2016 gegründete Luxemburger SICAV anbietet.