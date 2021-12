Volker Looman wettert gegen Fondskosten „Sparen ist gut! Provisionen sind die Pest"

Lebensversicherungen: „Können Sie sich einen Verlust von 3.000 Euro leisten?“

Bei den Lebensversicherungen kritisiert Looman, dass der Vertreter eine Provision von 5 Prozent pro Rate bekommt. Wer 30 Jahre lang jeden Monat 100 Euro spart und dieser Betrag zu 3 Prozent angelegt wird, verdient der Vermittler am Ende der Laufzeit insgesamt 1.800 Euro an dem Kunden, rechnet Looman vor. Berücksichtigt man noch den Zinseszinseffekt, bekommt der Anleger statt 58.000 Euro nur 55.000 Euro am Ende der Laufzeit raus.