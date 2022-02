Volker Mosbrugger Expertenrat für nachhaltige Versicherungen wächst

Als „ausgewiesener Fachmann für die Themen Klimawandel und biologische Vielfalt“ berät Volker Mosbrugger ab sofort den Beirat der Beratungsgesellschaft Zielke Research Consult aus Aachen. Deren Geschäftsführer Carsten Zielke betont Mosbruggers Kompetenz bei der Frage, wie ein nachhaltiges System Mensch-Natur entwickelt werden kann. Denn die Forschungsschwerpunkte des habilitierten Biologen und Chemikers liegen auf dem Gebiet der systemischen und auch erdgeschichtlichen Umweltforschung.

Carsten Zielke, Zielke Research Consult

Mosbrugger gehört einem wissenschaftlichen Beirat an, den Zielke Ende Oktober einberufen hat. Ebenfalls in dem Gremium sitzen der auf den Versicherungsvertrieb spezialisierte Branchenexperte Wilhelm Zeidler, Versicherungsjurist Hans-Peter Schwintowski, Finanzwissenschaftler Paolo Vanini und Wasserwirtschaftsspezialist Wolfgang Günthert. Sie sollen die Studien der Aachener auf eine wissenschaftlich fundierte Basis stellen. „Wir freuen uns, dass wir Fachleute aus so unterschiedlichen Bereichen gewinnen konnten“, sagt Zielke.

Neues Label „Nachhaltiges Versicherungsprodukt“

Zielke Research Consult analysiert seit 2018 die Nachhaltigkeitsberichte deutscher Versicherer. Diese bewertet Zielke jetzt auch gemeinsam mit dem Analysehaus Morgen & Morgen (M&M) aus Hofheim. Unternehmen, die transparent arbeiten und ihre Kapitalanlage nachhaltig gestalten, können von ihnen das neue Produktsiegel „Nachhaltiges Versicherungsprodukt“ erhalten. Als erster Anbieter nutzt der Lebensversicherer Axa das neue Label in der höchsten Stufe Gold für den Marktstart seiner neuen nachhaltigen Fonds-Rente Green Invest.

„Vermittler können so ihre Beratung fundieren“, erklärt M&M-Geschäftsführer Pascal Schiffels den Service. Bei seinen Altersvorsorgeangeboten setze der französische Versicherungskonzern „in besonderer Weise auf die Wahlmöglichkeit nachhaltiger Investmentoptionen“. So trage auch die „VL-Lebensversicherung“ das Label „Nachhaltiges Versicherungsprodukt“ und die Produkte „Relax Rente“ und „Fonds-Rente“ hingegen das Siegel „Nachhaltig gestaltbares Versicherungsprodukt“. Denn hier kann der Kunde auch nicht nachhaltige Fonds auswählen.