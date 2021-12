Die Gesamtkostenquote basiert auf einer Initiative des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV. Das heißt der GDV empfiehlt die Einführung dieser neuen Kennziffer. Neben der Allianz sind auch andere Anbieter wie Volkswohl Bund und Ergo auf diesen Zug aufgesprungen. Andere sind zwar zum Teil gerade mit anderen Themen beschäftigt (Solvency II, Unisex-Tarife, Anm. d. Red.). Aber auch sie werden sich dem Thema Kostentransparenz annehmen, da bin ich mir sicher. Damit würden wir ein klares Signal an die Politik und die Verbraucherschützer senden: Wir zeigen, dass sich die Branche auf Transparenzstandards einigen kann.Auf der DKM wurde die Frage diskutiert, ob der Assekuranz düstere Zeiten bevorstehen. Man denke an die Absenkung des Garantiezinses, Solvency II,Der Garantiezins ist nur ein Teil der Leistung, die eine Lebensversicherung bietet. Aber auch wenn der Garantiezins ab Januar 1,75 Prozent beträgt, ist es trotzdem eine lebenslange Garantie und zwar unabhängig von diesen turbulenten Kapitalmärkten. Außerdem kommt zur Garantie die Überschussbeteiligung hinzu. Entscheidend für den Kunden ist die gesamte Ablaufleistung. Die Renditen der Lebensversicherung lagen in der Vergangenheit deutlich über Kapitalmarktzins und Inflation.Wir müssen uns auf 20- oder 30-jährige Sicht im Vergleich zu anderen Anlagen nicht verstecken. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden eine biometrische Absicherung – die Absicherung der Langlebigkeit sowie gegen Tod, Berufsunfähigkeit und Pflege –, wie Sie sie nur bei der Lebensversicherung erhalten können. Bei Solvency II wird es darauf ankommen, wie stark ein Lebensversicherer ist. Aber das ist auch bereits unter Solvency I der Fall.Wegen der schrumpfenden Margen setzen die Lebensversicherer mehr auf andere Produkte wie Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherungen oder Einmalbeiträge. Wird die Rechnung aufgehen?Die Produkte, die Sie genannt haben, sind keine Kompensationsprodukte zur Lebensversicherung. Der zentrale Punkt für uns ist, dass der Verkauf dieser Versicherungen vom Vorsorgebedarf des Kunden ausgeht. Zu den Einmalbeiträgen: Sie sind wichtig. Denn wenn ich mit 60 sage, ich möchte jetzt 100.000 Euro investieren, um eine lebenslange Rente zu bekommen, entspricht das einer biometrischen Absicherung. Nicht jede Anlage eines Einmalbeitrags dient der kurzfristigen Geldanlage. Vielmehr geht es auch dort um die Abstimmung einer lebenslangen Garantie. Wir bieten etwas an, was kein Fondssparplan leisten kann: eine lebenslange Garantie.