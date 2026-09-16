Im Streit um den stark abgewerteten offenen Immobilienfonds Uniimmo Wohnen ZBI (ISIN: DE000A2DMVS1) ist ein weiteres Gerichtsurteil gefallen: Das Landgericht Dresden hat die Volksbank Dresden-Bautzen wegen fehlerhafter Anlageberatung zu Schadensersatz verurteilt (Aktenzeichen 9 O 2102/25). Darüber hatte zunächst das „Manager Magazin“ berichtet.