Offene Immobilienfonds
Uniimmo Wohnen ZBI: Volksbank wegen Falschberatung verurteilt
Uniimmo Wohnen ZBI Weitere Volksbank verliert Prozess um Falschberatung
Im Streit um den stark abgewerteten offenen Immobilienfonds Uniimmo Wohnen ZBI (ISIN: DE000A2DMVS1) ist ein weiteres Gerichtsurteil gefallen: Das Landgericht Dresden hat die Volksbank Dresden-Bautzen wegen fehlerhafter Anlageberatung zu Schadensersatz verurteilt (Aktenzeichen 9 O 2102/25). Darüber hatte zunächst das „Manager Magazin“ berichtet.
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