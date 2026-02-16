Das Landgericht Münster hat die Volksbank Baumberge im Rechtsstreit um den Uniimmo Wohnen ZBI wegen Falschberatung verurteilt. Nun hat die Bank Rechtsmittel angekündigt.

Die Volksbank Baumberge will im Rechtsstreit um den Vertrieb des Uniimmo Wohnen ZBI Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Münster einlegen (Aktenzeichen 114 O 7/25). Das teilte die Bank auf Nachfrage mit. Der Fall solle in die nächste gerichtliche Instanz gehen, „um eine vollständige Neubewertung der wesentlichen Aspekte zu erreichen“.

In einem Statement der Volksbank äußern sich die Vorstände Dirk Spanderen und Helena Hass: „Wir stehen für eine transparente, gewissenhafte und kundenorientierte Beratung. Das Urteil des Landgerichts Münster lässt aus unserer Sicht wesentliche Aspekte unberücksichtigt, die für die Gesamtwürdigung von entscheidender Bedeutung sind.“ Ziel sei, das Vertrauen der Mitglieder und Kunden in den Beratungsprozess zu stärken und die Arbeit der eigenen Mitarbeiter zu unterstützen.

Konkret geht es in dem Gerichtsstreit um mögliche Falschberatung beim Vertrieb des Uniimmo Wohnen ZBI. Geklagt hatte ein Anleger, der 2019 auf Empfehlung der Volksbank 15.000 Euro in den offenen Immobilienfonds investierte. Nach Darstellung seines Anwalts wollte er nach der deutlichen Abwertung des Fonds im Juni 2024 sein Geld zurück – und habe in diesem Zuge erst von der zwölfmonatigen Kündigungsfrist erfahren.

Den Angaben zufolge soll die Volksbank-Beraterin dem Kunden einen Flyer mit Informationen zu den Rückgaberegeln übergeben haben. Nach Auffassung des Gerichts reicht das jedoch nicht aus – wesentliche Umstände wie die Kündigungsfrist müssten mündlich erläutert werden. Die Bank soll dem Anleger laut Urteil sein Investment von 15.000 Euro nebst Zinsen zurückzahlen sowie die Prozesskosten übernehmen.

Kläger mit Erinnerungslücken?

Die Volksbank widerspricht der Darstellung des Gerichts: Aus ihrer Sicht seien in dem Verfahren „eine Reihe relevanter Aspekte nicht hinreichend einbezogen“ worden, darunter etwa der Umgang mit Erinnerungslücken des Klägers. Der Anleger habe nach Darstellung der Volksbank erklärt, dass er sich an große Teile des damaligen Beratungsgesprächs nicht erinnern könne. Dennoch habe das Gericht es als sicher eingestuft, dass einzelne Dinge nicht angesprochen wurden.

Zudem habe der Kläger das Produktblatt, in dem auf die zwölfmonatige Kündigungsfrist hingewiesen wurde, „nachweislich vollständig vor Zeichnung des Immobilienfonds gelesen“. Auch dieser Punkt sei nicht ausreichend berücksichtigt worden, kritisiert die Volksbank.

Themen wie Laufzeiten, Rückgabemöglichkeiten und Liquidität seien grundsätzlich Bestandteil jedes Beratungsgesprächs, so die Volksbank Baumberge in dem Statement weiter. Jedes Gespräch werde individuell auf Basis der persönlichen finanziellen Ziele, Erfahrungen und Rahmenbedingungen der Kunden geführt.

„Wie wir zuletzt betont haben, ist die vom Landgericht Münster getroffene Würdigung der Beratung ausschließlich im Zusammenhang mit diesem Einzelfall zu verstehen“, sagt Bankvorstand Spanderen: „Wir konnten schlicht nach sechs Jahren nicht mehr belegen, dass diese Informationen auch mündlich erteilt wurden.“ Die damals zuständige Mitarbeiterin sei bereits seit einiger Zeit nicht mehr für die Bank tätig, was die Aufklärung erschwert habe. Das Verfahren wird nun an die nächste Instanz, das Oberlandesgericht Hamm, verwiesen.

Weiteres Volksbank-Verfahren liegt auf Eis

Bereits im Mai 2025 hatte das Landgericht Stuttgart in einem weiteren Fall um den Uniimmo Wohnen ZBI zugunsten einer Anlegerin entschieden. Auch in dieser Klage geht es um mögliche Falschberatung. Die betroffene Volksbank Böblingen hat ebenfalls Berufung eingelegt – der Fall liegt nun beim Oberlandesgericht Stuttgart. Die Stuttgarter Richter haben das Verfahren jedoch ausgesetzt. Sie wollen abwarten, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Risikoeinstufung des Uniimmo Wohnen ZBI bewertet.

Hintergrund ist eine Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen das Fondsmanagement, bei dem die Frage im Mittelpunkt steht, ob die Risikoeinstufung des offenen Immobilienfonds als vergleichsweise sicheres Produkt korrekt ist. Zentraler Streitpunkt ist die Auslegung von EU-Rechtsnormen – die nun das oberste europäische Gericht klären muss. Anschließend wird das Oberlandesgericht Nürnberg, das den Fall ans EuGH weitergereicht hat, ein Urteil sprechen.

Ob das Oberlandesgericht Hamm den Fall ebenfalls bis zur EuGH-Entscheidung auf Eis legt, ist noch nicht bekannt.