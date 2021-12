Volksbank Smile

Die Aktienkäufe deutscher Firmeninsider erreichen dieser Tage einen neuen Rekordstand. Das heißt: Optimisten erwarten, dass bald bessere Zeiten am Aktienmarkt anbrechen. Doch nicht alle Profianleger vertrauen dem Hoffnungsschimmer. Zu ihnen zählt Gerhard Hofbauer, Manager des Investmentfonds Smile (WKN: A0DPRH): „Die Aktienquote unseres Portfolios liegt bis auf weiteres bei Null“, berichtet Hofbauer.Der international anlegende Misch-Dachfonds der Wiener Fondsgesellschaft Volksbank Invest ist nicht ohne Grund nach dem englischen Wort für Lächeln benannt: Anleger sollen sich auch in turbulenten Börsenzeiten lächelnd zurücklehnen können. Der Anlagestil des Fonds basiert daher auf einem Wertsicherungskonzept. Fondsmanager Hofbauer sichert den jeweils aktuellen Wert des Fonds über Derivate zu etwa 85 Prozent gegen Verluste ab. So will er sicherstellen, dass der Fonds um höchstens 15 Prozent ins Minus rutscht.Von diesem Worst-Case-Szenario ist der Smile derzeit weit entfernt. In den vergangenen zwölf Monaten hat der Fonds um 1,8 Prozent zugelegt. Das klingt nach wenig, doch im Vergleich zu anderen Mischfonds gehört er aktuell zu den besten Produkten am deutschen Markt. Denn die Wertentwicklung vieler Mischportfolios litt schwer unter den einbrechenden Aktienmärkten am Jahresanfang. Die durchschnittliche Rendite aller Fonds der Kategorie flexible Dachfonds bei der Rating-Agentur Feri liegt aktuell bei einem Minus von mehr als 8 Prozent.„Unser Ziel ist es, das Risiko zu minimieren, statt die Rendite zu maximieren“, erklärt Hofbauer. Daher setzt er vor allem auf Renten- und Geldmarktfonds. Welcher Anlageklasse er den Vorzug gibt, entscheidet der Volksbank-Invest-Mann je nach Marktlage. Gegenwärtig ist das Fondsvermögen komplett in europäische Rentenfonds investiert. Die größten Positionen sind mit jeweils knapp 20 Prozent des Fondsvermögens derzeit die hauseigenen Produkte Volksbank-Rent (WKN: 578805) und Volksbank-Mündel-Rent (WKN: 935569).Für Anleihen- oder Geldmarktinvestments gibt es beim Smile keine Schranken. In Aktienfonds darf Hofbauer dagegen höchstens die Hälfte des Dachfonds investieren. Sobald ihm sein quantitatives Modell aber einen Abwärtstrend am Aktienmarkt signalisiert, verkauft er sofort alle Zielfonds, die auf Dividendentitel setzen. Das war zuletzt Anfang Januar der Fall. Hofbauers Wiedereinstieg in den Aktienmarkt ist vorerst nicht abzusehen: „Die Kursschwankungen sind uns einfach zu hoch.“Allerdings: Genauso schnell, wie Hofbauer den Aktienmarkt verlassen kann, steigt er dort auch ein. Die Aktienquote des Smile schwankt daher zwischen den beiden Extremgrößen 0 und 50 Prozent. Umgesetzt wird dieser Portfolioanteil mit Hilfe von drei börsengehandelten Indexfonds verschiedener Emittenten, die mit jeweils rund 16 Prozent gewichtet werden. Ihr Basiswert ist jeweils der Dow Jones Euro Stoxx 50. In dieses Börsenbarometer gehen die Kurse der 50 größten Unternehmen der Eurozone ein.Mit dieser Strategie erzielte der Fonds seit seiner Auflegung im Oktober 2003 eine durchschnittliche Wertentwicklung von 3,4 Prozent jährlich. Seither ist der Fondswert zu keinem Zeitpunkt um mehr als 9 Prozent gegenüber seinem jeweiligen Rekordstand abgestürzt. Hofbauers Credo: „Unser Fonds soll dabei sein, wenn es an der Börse aufwärts geht, den Anleger aber vor starken Kursverlusten am Aktienmarkt schützen.“Der Ausgabeaufschlag des Dachfonds beträgt 3,5 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei einem Prozent.