Volkswagen hält trotz des aktuellen Konflikts um Kostensenkungsmaßnahmen an seiner etablierten Dividendenstrategie fest. Finanzvorstand Arno Antlitz bekräftigte auf einer Goldman-Sachs-Konferenz in London das Ziel einer Mindestausschüttungsquote von 30 Prozent.

Der Wolfsburger Konzern, der mehrheitlich von den Familien Porsche und Piëch kontrolliert wird, schüttete für das Geschäftsjahr 2023 insgesamt 4,5 Milliarden Euro an seine Aktionäre aus. Die Ausschüttungsquote lag dabei bei 28,3 Prozent. Allerdings deutet sich für das laufende Jahr eine geringere Dividende an, da das Ergebnis je Aktie in den ersten neun Monaten um ein Drittel zurückging.

Volkswagen-Gewerkschafter kritisieren Dividenden-Politik

Der Finanzvorstand zeichnete zudem ein kritisches Bild der aktuellen Situation in den deutschen Produktionsstätten. Die Werke von Volkswagen seien derzeit nicht wettbewerbsfähig, weshalb Produktivitätsverbesserungen und Kostensenkungen unumgänglich seien. Erstmals stehen auch Werksschließungen in Deutschland und betriebsbedingte Kündigungen im Raum.

Die Arbeitnehmervertreter fordern im Rahmen der laufenden Verhandlungen eine Anpassung der Dividendenpolitik als Beitrag zur Kostensenkung. Nach Warnstreiks an neun von zehn deutschen VW-Standorten steht am kommenden Montag die vierte Verhandlungsrunde an.

Die Volkswagen-Konzernführung will auf einen mehrgleisigen Ansatz zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit setzen. Neben der Optimierung der Produktivität und Senkung der Arbeitskosten steht auch die volle Auslastung der Anlagenkapazitäten im Fokus. Antlitz selbst signalisierte die Bereitschaft des Vorstands, einen eigenen Beitrag zur Kostensenkung zu leisten.

Die angespannte Situation verdeutlicht den Balanceakt zwischen Aktionärsinteressen und Arbeitnehmerbelangen, vor dem der Konzern aktuell steht. Die kommende Verhandlungsrunde dürfte richtungsweisend für die weitere Entwicklung sein.