Bloomberg L.P. 24.02.2017 Lesedauer: 2 Minuten

Volkswirt in Rumänien Von Transsilvanien aus deutet sich EZB-Zinsschritt für 2018 an

Wie weit ist Frankfurt von Cluj-Napoca in Rumänien entfernt? 1300 Kilometer - oder 130 Basispunkte. Das ist der Abstand zwischen der Median-Prognose für die Höhe des Einlagensatzes der EZB zum zweiten Quartal 2019 und der am meisten abweichenden Erwartung in einer Bloomberg-Umfrage.