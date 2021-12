Volkswirt-Serie: „Ich gewichte Aktien grundsätzlich sehr hoch“

Bitte liefern Sie uns drei stichhaltige Argumente, derzeit Aktien zu kaufen.Günstige Bewertung europäischer Aktien:Das Kurs-Cashflow-Verhältnis auf Basis des zehnjährigen gleitenden Durchschnitts des Cashflows liegt derzeit etwa 25 Prozent unter dem langfristigen Durchschnitt. Die Dividendenrendite des MSCI Europa beträgt 3,9 Prozent und liegt deutlich über der Rendite von deutschen Staatsanleihen.Das Gelddrucken der Zentralbanken:Ein Teil der immensen Liquidität dürfte in die Aktienmärkte fließen und zu Kursgewinnen führen. Die Aktienmärkte sind historisch ein Frühindikator für Inflation und reagieren daher sehr sensibel auf die Schritte der großen Zentralbanken. Aktien bieten als Sachwert Schutz vor Inflation. Das Bankhaus Metzler konnte die Krisen in Deutschland nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg in Deutschland nur aufgrund der umfangreichen Aktienanlagen überstehen.Globale Konjunktur vor Trendwende:Es gibt erste Anzeichen für eine Trendwende der Weltwirtschaft, was die Unternehmensgewinne in den kommenden Monaten unterstützen dürfte.