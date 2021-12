Ob Brexit-Votum, Wahlergebnis in Italien oder Koalitionsstreit und „Kanzlerdämmerung“ in Deutschland – viele Entwicklungen der jüngsten Zeit in Europa kamen scheinbar überraschend: Zumindest wurden sie mit „normalen“ Analyseverfahren stark unterschätzt oder komplett übersehen.

Gemeinsame Schwäche: Stets wurde die Motivation und die Entschlossenheit wichtiger Akteure „ausgeblendet“ oder durch schlichte Fortschreibung vorheriger Muster ersetzt. Ein klarer Wechsel der Perspektive hätte in jedem dieser Fälle geholfen, mehr Klarheit und ein besseres Verständnis für die jeweilige Situation zu gewinnen – speziell mit Blick auf fundamentale Veränderungen oder sich abzeichnende Trendbrüche.

Verfahren der Spieltheorie

Gute Ansatzpunkte für einen solchen Perspektivwechsel bieten Verfahren der Spieltheorie. Durch diese lassen sich sowohl die Motive, Anreizstrukturen und möglichen Verhaltensweisen unterschiedlicher Akteure als auch deren Rückkopplungen innerhalb eines dynamischen Systems sehr transparent modellieren, analysieren und interpretieren. Genau hier liegt die Verbindung zum aktuellen Bild der Europäischen Währungsunion (Economic and Monetary Union, EMU).

Die EMU hat, abseits der offiziellen, meist optimistischen politischen Verlautbarungen, ein zentrales Grundproblem: politische Motive und ökonomische Zwänge der einzelnen Mitgliedsstaaten erzeugen hinter den Kulissen ihre eigene – oftmals destruktive – Dynamik, die sich mit traditionellen ökonomischen Analysemethoden nicht ausreichend erfassen lässt. Als weiteres Problem kommt hinzu, dass viele Marktteilnehmer ihre Risikowahrnehmung stark eingeschränkt haben, seit die Europäische Zentralbank (EZB) – scheinbar – die unlimitierte Rettung der EMU garantiert.

Ökonomische Analysen

Diese Grundprobleme sowie deren komplexe und vielfach „abrupte“ Dynamik sind somit bei vielen Marktteilnehmern nicht (oder nicht mehr) auf dem „Radarschirm“; sie sind meist auch nicht Gegenstand typischer ökonomischer oder politischer Analysen zur Lage der EMU.

Mit Hilfe spieltheoretischer Modelle lassen sich solche Phänomene jedoch prinzipiell sehr gut analysieren und beschreiben. Die EMU wird dabei interpretiert als ein dynamisches System, dessen Zustand und weitere Entwicklung vom gegebenen „Spielfeld“, den geltenden „Spielregeln“ und den individuellen „Spielzügen“ der jeweiligen „Spieler“ beeinflusst und definiert wird.

Anreize für die Euroländer

Die jeweiligen Anreizsysteme der EMU-Länder (Spieler) werden in der Regel durch sehr einfache Vorteils- beziehungsweise Nachteils-Kalküle bestimmt:

Solange die Teilnahme an der Währungsunion politische, finanzielle oder ökonomische Vorteile verspricht, die die damit verbundene Nachteile und Risiken überwiegen, hat ein Teilnehmerland starke Anreize für eine Mitgliedschaft.

Sobald dieses Kalkül jedoch – für einen oder mehrere Teilnehmer – nicht mehr zutrifft, besteht ein Anreiz zum Verlassen oder zur Aufgabe des Systems. Der „Break Up“ des Systems ist dann oftmals nur eine Frage der Zeit.

Aus heutiger Sicht dürfte klar sein, dass das entsprechende Kalkül für einige EMU-Mitglieder unterschiedlich ausfällt. In schwachen Ländern wie etwa Italien wird die Vorteilhaftigkeit einer Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion bereits stark angezweifelt (vgl. Abb. 1)

Abb. 1: Skepsis in Italien hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit der EMU

Quelle: Europäische Kommission (2018, Eurobarometer), letzter Datenpunkt Mai 2018

Ähnliche Zweifel über das jeweilige Kosten-/Nutzen-Kalkül bestehen aber auch in einigen starken Ländern wie Finnland, den Niederlanden oder Deutschland.