Es gibt sicher kein Patentrezept, um als aktiver Asset Manager langfristig den Markt schlagen zu können. Jedoch existieren einige Grundregeln, die man beherzigen sollte, wenn man dauerhaft erfolgreich sein möchte. Dazu gehört die Erkenntnis, in konjunkturell schwächeren Phasen nicht das Risiko zu suchen, sondern eher Risikopositionen abzubauen. In Abschwüngen und Rezessionen nämlich wird Risiko an Finanzmärkten nicht belohnt – das ist ökonomisch nachvollziehbar und empirisch eindeutig belegbar.

Neben der Frage der taktischen Allokation gibt es eine weitere Stellschraube, die für den Anlageerfolg von hoher Relevanz ist. Dabei geht es um die Selektion von Einzelaktien im Rahmen des Konjunkturzyklus. Verschiedene Unternehmen weisen ganz unterschiedliche „Sensibilitäten“ hinsichtlich der volkswirtschaftlichen Entwicklung auf. Einige Unternehmen haben eine Gewinn- und Umsatzentwicklung, die weitgehend unabhängig vom Konjunkturzyklus ist, während wiederum andere Unternehmen bei Umsätzen und Gewinnen fast perfekt mit dem Konjunkturzyklus korrelieren. Daher ist es nur folgerichtig, in Abschwungphasen eher auf die konjunkturunsensiblen Unternehmen zu setzen, während im Aufschwung zyklische Werte übergewichtet werden sollten.

Was für einzelne Unternehmen gilt, sollte auch für ganze Sektoren gelten. Zwar sind Sektoren in ihrer Zusammensetzung nicht so homogen wie oftmals vermutet; trotzdem sollten grundsätzliche Zusammenhänge zwischen der Konjunkturentwicklung und der Wertentwicklung von Unternehmen auch auf der Sektorenebene zu beobachten sein. Wenn dem so ist, spräche viel dafür, sich als Investor genau diese Zusammenhänge zu Nutzen zu machen.

Anerkanntes Modell existiert nicht

Was sich auf den ersten Blick vergleichsweise trivial anhört, lässt sich allerdings leider nicht ganz nebenbei erledigen. Der Grund dafür liegt in der Datenlage. Auch wenn immer einfach von Aufschwung oder Abschwung geredet wird – woher weiß man eigentlich, in genau welcher Konjunkturphase man sich gerade befindet? Und woher nimmt man Daten für eine historische Betrachtung? Und selbst wenn es eine „offizielle“ Historie von Auf- und Abschwüngen gäbe: Kann man als Investor davon ausgehen, dass man auch in Echtzeit auf genau diese Quelle Zugriff hätte?

All diese Fragen sind nicht eindeutig zu beantworten. So gibt es zwar für die USA eine quasi-offizielle Einschätzung hinsichtlich der Frage, wann sich die Wirtschaft in einer Rezession befindet. Allerdings darf die Qualität dieser Einschätzung zum einen durchaus angezweifelt werden, und zum anderen wird diese Einschätzung immer erst im Nachhinein getroffen und ist damit für eine Echtzeitanwendung nicht nutzbar.