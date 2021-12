Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

It's hard to say because some of this is hidden but we've detected recently in doing some research, a sudden rise in corporate borrowings of floating rate debt. Now remember, the US Federal Reserve Bank is raising short term rates and they're rising pretty much around the world and these loans are tied to short term rates. Unfortunately, this is up to $2 trillion worth of debt and it's from the riskiest companies, meaning the companies with the least amount of quality and the most amount of debt. This could be a soft point in this business cycle, be alert.