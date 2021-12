Volkswirte über die Zukunft Europas: „Deutschland ist auf einem guten Weg“

Panische Anleger flüchten in Gold. Machen diese Menschen einen Fehler?Vor der Krise war ein schwacher US-Dollar Hauptgrund für einen steigenden Goldpreis. Jetzt dominieren die Sorge vor ausufernder Geldentwertung und die Flucht in vermeintlich sichere Realwerte. Wir halten den Goldpreis aus fundamentaler Sicht für zu hoch und rechnen noch auf Jahressicht mit einer moderaten Abwärtskorrektur.Gold ist in der Anschaffung teuer, wird nicht verzinst und kann sehr volatil sein. Wir empfehlen Goldanlagen nur als Beimischung für Anleger, die sich aus Sorge vor Inflation oder einem Wirtschaftszusammenbruch schützen wollen. Zurzeit spricht der Trend für das Investment.Die Zentralbanken sind nah an die Politik gerückt, in vielen Ländern kaufen sie Staatsanleihen. Langfristig droht eine höhere Inflation. All das spricht grundsätzlich für Gold. Anleger sollten allerdings beachten, dass zuletzt viele spekulative Anleger in Gold investiert haben. Der Goldpreis könnte kurzfristig fallen, bevor er seinen Aufwärtstrend wieder aufnimmt.Werden die Staaten ihre Sparprogramme wirklich durchziehen können? Kann die Wirtschaft überhaupt überleben, ohne dass der Staat stimuliert?Es hat sich gezeigt, dass Steuererhöhungen grundsätzlich schädlich sind. Sie beschneiden einerseits direkt die Kaufkraft der Bürger und fördern andererseits Ausweichmanöver wie Schwarzarbeit bei Mehrwertsteuer-Anhebungen. Ausgabenkürzungen reduzieren idealerweise die Rolle des Staates, setzen private Kapitalverwendungsspielräume frei und fördern so das Wachstum. Deutschland scheint somit auf einem guten Weg zu sein.Untersuchungen zeigen, dass Ausgabenkürzungen das Wachstum nur vorübergehend belasten. Auf mittlere Sicht ist die Wachstumsrate in Ländern, die Ausgaben kürzen, höher als in Ländern, die Steuern anheben. Dauerhafte staatliche Ausgabenprogramme hingegen erhöhen die Verschuldung. Sie liefern, wie das japanische Beispiel zeigt, immer geringere konjunkturelle Impulse.Wie lassen sich fiskal- und wirtschaftspolitisch so unterschiedliche Volkswirtschaften in Europa unter einen Hut bringen?Vielleicht brauchen wir ihn nicht, werden aber wohl nicht umhin kommen: einen europäischen Währungsfonds, um schwächelnde Euro-Mitglieder ohne Verzug stützen zu können. Eine zentrale Wirtschafts- und Finanzkommission, um einheitliche Entscheidungsprozesse von oben einleiten zu können. Das Subsidiaritätsprinzip hat versagt.Eine auf Reduzierung der Verschuldung ausgerichtete Finanzpolitik steht an erster Stelle. Hierzu sollte ein europäischer Konsolidierungspakt geschaffen werden. Er hätte verbindliche Ausgabenpläne festzulegen und würde bei Verletzungen zu automatischen Steuererhöhungen führen. Er hätte die Kompetenz, neu begebene Staatsanleihen zu garantieren und müsste – als Ultima Ratio – ein Regelwerk für eine geordnete Insolvenz von Staaten schaffen.