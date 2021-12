Nachdem die sogenannten Initial Coin Offerings (ICOs) als Branchenprimus der Startup- und Unternehmensfinanzierung gehandelt wurden, machen ihnen nun die Security Token durch ihren geregelten softwaretechnischen Framework sowie eine Absicherung durch (physische) finanzielle Sicherheiten valide Konkurrenz. Dieser Artikel beleuchtet das ambivalente Spannungsfeld zwischen technologischer Innovation und prozessualen Anforderungen im Bereich der Unternehmensfinanzierung. Zunächst wird geklärt, was die Blockchain Technologie eigentlich ist, und was diese Technologie so besonders macht.

Was ist die Blockchain-Technologie?

Ganz allgemein wird unter einer Blockchain eine dezentrale Datenbank verstanden, die durch entsprechende kryptografische Funktionen und Verkettungsmechanismen gegen Manipulation gesichert ist. Dabei werden alle Transaktionen für alle Teilnehmer im Netzwerk sichtbar gemacht und verifizierbar, es kann also keine Transaktionshistorie verloren gehen oder nachträglich hinzugefügt werden.

Ursprünglich wurde die Blockchain-Technologie als alternativer Mechanismus zur Bildung einer Vertrauensbasis zwischen Transaktionsparteien entwickelt. Dabei zeichnet sich das System durch eine kollektive Buchführung, unterstützt durch kryptografische Funktionen, aus. Mittels dieser Komponenten wird durch die Vertragsparteien eine Vereinbarung über die Genehmigung einer Transaktion geschlossen. Mehrere Transaktionen werden daraufhin in einem Block zusammengefasst.

Beim Entstehen eines neuen Blocks wird dieser kryptografisch mit vorhergehenden verkettet. Diese Kette and Blöcken (Blockchain) ist das Hauptbuch des Netzwerks und wird von allen an das System angeschlossenen Parteien individuell geführt, um folgende Transaktionen auf Validität prüfen zu können. Dementsprechend entfällt zum Beispiel im Anwendungsfall einer Finanztransaktion die Rolle klassischer Banken als Vermittler und Vertrauensbasis in diesem System, da sämtliche Verifizierungen durch die Eigenschaften der kryptografischen Funktionen und Mehrheitsentscheidungen innerhalb des Netzwerks sichergestellt werden, wodurch ein Betrug systemisch mitigiert wird.

Jedoch beschränkt sich die Technologie nicht nur auf Anwendungen im Finanzbereich, sondern kann auf alle Transaktionen angewendet werden, bei der eine entsprechende Transparenz und Stringenz erforderlich ist. Da die reale Welt zunehmend mit dem technologischen Ökosystem im Zeitalter des Internets verschmilzt, werden sich in Zukunft immer mehr Anwendungsfälle ergeben, bei der die Blockchain Technologie einen entscheidenden Beitrag zur Transaktionsabwicklung und zur Weiterentwicklung von Datenstrukturen leisten kann.

Was sind Security Tokens?

Auch die Unternehmensfinanzierung sieht sich zunehmend in großem Maße den Innovationen im Finanzbereich ausgesetzt. Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, die klassische Unternehmensfinanzierung und das traditionelle Wertpapiergeschäft auf den Kopf zu stellen. Verantwortlich dafür sind so genannte Security Tokens - aktuell das am meisten diskutierte Thema in der Krypto-Welt. Viele Experten und Unternehmen sehen in ihnen die nächste Disruption.

Security Tokens werden in sogenannten Security Token Offerings (STOs) emittiert und sind mit wertpapierähnlichen Eigenschaften ausgestattet. Dank Security Tokens können real existierende Vermögensgegenstände in digitale Tokens umgewandelt werden (Tokenization). Auf diese Art und Weise ist es möglich, handelbare Finanzierungsinstrumente wie Aktien oder Genussscheine in digitale Vermögensgegenstände auf der Blockchain-Technologie entmaterialisiert - also ohne Urkunde oder Handelsregister - notieren zu lassen.

Auch Zahlungen an die Wertpapierbesitzer wie Dividendenzahlungen können über Security Tokens abgebildet werden. Somit stellen Security Tokens eine Weiterentwicklung zu klassischen Wertpapieren wie Aktien oder Genussscheine dar. Zudem haben STOs das Potential, Aktienemissionen, wie sie bisher am Markt bekannt sind, herauszufordern. Token müssen dabei nicht immer auf ihrer eigenen Blockchain basieren, sondern können, wie das bekannteste Beispiel ERC20, als Token Standard auf einer bereits vorhandenen Blockchain aufgebaut werden, in diesem Falle die Ethereum Blockchain.

Klassische Wertpapiere herausgefordert

Doch worin genau liegt der Vorteil von Security Tokens im Vergleich zu klassischen Wertpapieren? Typischerweise können vor allem kleinere oder mittlere Unternehmen Aktienemissionen aufgrund der hohen Kosten nicht als Finanzierungsinstrument nutzen. Allerdings könnten durch STOs Emissionskosten erheblich gesenkt werden, da Ausgaben in Bezug auf die Umsetzung der Platzierung überflüssig wären.

Außerdem bieten die digitalen Wertpapiere gegenüber dem traditionellen Wertpapiergeschäft den Vorteil, in Zukunft jederzeit und unter geringeren Gebühren gehandelt werden zu können. Zudem wird das Geldeinsammeln internationaler, sodass internationale Geldgeber sich einfacher an den Emissionen beteiligen können. Einige der Hauptvorteile sind in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Vorteile von Security Token

STOs sind aus den sogenannten Initial Coin Offerings (ICOs) hervorgegangen. Weit mehr als 10 Milliarden US-Dollar wurden 2017 und 2018 via ICOs in Start-ups investiert. Dabei wurden bis dato typischerweise Utility Tokens herausgegeben, die dem Käufer ein Recht auf zukünftige Dienstleistungen oder Ansprüche auf Produkte gewähren.

Im Rahmen der großen ICO-Welle 2017 und 2018 gerieten auch betrügerische Emissionen in die Schlagzeilen. Allerdings ist nun der erste Hype vorüber, was sich am stark rückläufigen ICO-Volumen zeigt. Das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Utility und Security Tokens ist, dass bei Security Tokens ein rechtlich anerkanntes Kapitalmarkt-Konstrukt mit den Zahlungen auf einer Blockchain gekoppelt werden.