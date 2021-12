Volkswohl Bund bietet jetzt schon Unisex-Rente an

Die neue „Rente Plus Unisex“ gibt es ab sofort. Sie enthält eine erhöhte Altersrente im Pflegefall und bietet dazu eine Beitragsbefreiung bei unfallbedingter Pflegebedürftigkeit in der Ansparzeit. Eine zusätzliche Gesundheitsprüfung fällt dafür nicht an.„Es macht wenig Sinn, bis Ende 2012 auf Unisex-Tarife zu warten“, sagt Christian Schröder, Abteilungsleiter Produktmanagement Leben. „Immerhin gibt es in diesem Jahr noch den höheren Garantiezins von 2,25 Prozent. Außerdem steigt im nächsten Jahr das Mindestrentenalter von 60 auf 62 Jahre.“Die Rente Plus in der Unisex-Variante steht Volkswohl-Bund-Vertriebspartnern als Privat-Rente und als Direktversicherung zur Verfügung. Die neue Prämie pendelt sich dabei zwischen denen für Männer und Frauen ein.Vorgaben: Eintrittsalter 30, Endalter 67, 100 Monatsbeitraggarantierte Rente: 207 Eurodynamische Gesamtrente: 368 Eurogarantierte Rente: 194 Eurodynamische Gesamtrente: 345 Eurogarantierte Rente: 197 Eurodynamische Gesamtrente: 349 Euro