Volkswohl Bund überarbeitet Unfall-Produkt

Sollten etwa Krankheiten an der Invalidität mitgewirkt haben, verzichtet der Volkswohl Bund in der Produktvariante Komfort-Plus zu 100 Prozent auf eine Anrechnung. Außerdem gibt es jetzt ein Krankheitsgeld in Höhe von 5.000 Euro für bestimmte Krebserkrankungen sowie eine vereinfachte Gesundheitsprüfung in den Tarifvarianten Basis und Komfort.Sie wollen über Versicherungs- und Vertriebsthemen informiert werden? Melden Sie sich hier für unseren neuen Versicherungsnewsletter Pfefferminzia an.