Axel-Rainer Hoffmann Volkswohl Bund Versicherungen verlieren Kapitalanlagen-Vorstand

Axel-Rainer Hoffmann verlässt zum 1. Januar 2024, nach zehn Jahren und auf eigenen Wunsch, die Volkswohl Bund Versicherungen. Er will sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen.

Axel-Rainer Hoffmann war seit zehn Jahren auch für die Kapitalanlage der Volkswohl Bund Versicherungen verantwortlich. Nun sucht er eine neue berufliche Herausforderung.

Axel-Rainer Hoffmann verlässt zum Jahreswechsel die Volkswohl Bund Versicherungen. Der 49-jährige Diplom-Mathematiker verantwortet seit zehn Jahren die Ressorts Kapitalanlagen, Schaden-/ Kompositversicherung und Zentrale Dienste.

„Wir danken Axel-Rainer Hoffmann für zehn Jahre sehr erfolgreicher Arbeit. Er hat über die vergangenen Jahre eine komplette Neuausrichtung unserer Kapitalanlagen umgesetzt und so dazu beigetragen, den Volkswohl Bund vor dem Hintergrund der herausfordernden Zinssituation auf dem Finanzmarkt langfristig zu stärken“, sagt Joachim Maas, Vorsitzender der Aufsichtsräte des Versicherers. Die Position von Hoffmann konnte bislang nicht neu besetzt werden.

Hoffmann trat am 1. Dezember 2013 in das Unternehmen ein. Vor dieser Zeit war er für den Axa-Konzern sowie für die Münchener Rück tätig.