Gerrit Böhm soll im Mai den Vorstandsvorsitz beim Volkswohl Bund übernehmen. Entsprechende Medienberichte bestätigte eine Sprecherin auf Anfrage von DAS INVESTMENT. Der promovierte Diplom-Kaufmann Böhm startete seine Karriere 2007 in der Betriebsorganisation des Versicherers und wurde zehn Jahre später in den Vorstand berufen. Dort verantwortet er aktuell die Ressorts Rechnungswesen, Controlling, IT, Betriebsorganisation, Revision und Recht. Daneben ist er unter anderem Vorsitzender des Aufsichtsrats des Maklerpools BCA und Mitglied des Beirats des Brancheninstituts für Prozessoptimierung (Bipro).

Dietmar Bläsing © VOLKSWOHL BUND

Vierter Vorstand weiter gesucht

Seit dem Weggang von Axel-Rainer Hoffmann ist Böhm im Vorstand übergangsweise auch für die Kapitalanlagen des rund 750 Mitarbeiter zählenden Konzerns zuständig, zu dem neben einem Lebens- beziehungsweise Sachversicherer unter eigenem Namen auch die Tochtermarken Dortmunder (Lebensversicherungen) und Prokundo (Sachversicherungen) zählen. Auf Anfrage von DAS INVESTMENT erklärte eine Sprecherin, dass der Posten des Kapitalanlagen-Chefs zeitnah mit einem vierten Vorstandsmitglied nachbesetzt werden soll.

40 Jahre beim Volkswohl Bund

In seinem neuen Amt folgt Böhm auf Dietmar Bläsing, der sich Ende April 2024 in den Ruhestand verabschieden wird. Bläsing war vor 40 Jahren als Auszubildender zu dem Dortmunder Versicherungskonzern gekommen. Seit mehr als 25 Jahren verantwortete der Versicherungsbetriebswirt das Ressort Vertrieb und Marketing. In dieser Zeit trug er dazu bei, den Volkswohl Bund vom Ausschließlichkeits- hin zu einem wichtigen Maklerversicherer umzubauen. Darüber hinaus ist er für den Bereich Vertriebsservice und -systeme sowie für die Personalabteilung zuständig.