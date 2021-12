Volkswohlbund erweitert Fondspalette

Kunden der Volkswohlbund Lebensversicherung können in der Gestaltung ihrer fondsgebundenen Lebensversicherung ab sofort auf vier weitere Fonds zugreifen: Derwird nach einem Trendfolge-System gemanagt. Dabei entscheidet ein Computerprogramm, welche internationalen Titel ins Portfolio aufgenommen werden. Weitere Informationen zum Fonds und zum Trendfolge-Modell finden Sie hier Der Ethna Aktiv E ist ein defensiv ausgerichteter, dynamischer Vermögensverwaltungsfonds. Der Fondsmanager Luca Pesarini investiert hauptsächlich in europäische Anleihen und Aktien. Die Fondsmanager desinvestieren in die Aktienmärkte von Schwellenländern. Der Fonds ist ein Wertsicherungs- beziehungsweise Garantiefonds . Im Portfolio des Garantiefondsbefinden sich hauptsächlich internationale Wertpapiere, Aktien und Fonds. Nähere Informationen zu den vier Neuzugängen finden Sie unter www.volkswohlbund.de