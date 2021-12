Voll motiviert: Standard Life startet Roadshowreihe für Berater

Jörg Laubrinus, Vertrieb 24, referiert zu „Chancen erkennen – als Verkaufsunternehmer handeln“. Der Vertriebsprofi erläutert, wie Berater in der derzeitigen Umbruchphase im Finanzvertrieb ihren Abschlusserfolg optimieren. Insbesondere die meist mangelhaft ausgebildeten unternehmerischen Fähigkeiten stellt Laubrinus dabei in den Mittelpunkt.



Diplom-Sportwissenschaftler Slatko Sterzenbach beleuchtet den Themenkreis „Gesundheit, Leistungskraft, Motivation“. Der passionierte Marathonläufer optimiert die Leistung von Führungskräften mit Trainingsmethoden des Hochleistungssports und erzielt damit bei Vertriebskräften ungeahnte Motivationsschübe.



Die Roadshowtour wird von Matthias Wiegel, Sales Director der Standard Life begleitet, der über das Vertriebskonzept des Produktgebers informiert. Die Veranstaltungsreihe beginnt am 26. Februar in Essen, führt durch 10 deutsche Städte und endet am 31. März in Hamburg.



Zu den Terminen/weitere Informationen (PDF)



Anmeldung über [email protected] oder über die kostenfreie Kunden-Hotline 0800- 2214747.