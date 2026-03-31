Wer führt, muss Vollzeit arbeiten – so lautete lange die landläufige Meinung. Doch diese klassische Vorstellung, dass Führung eine „Präsenzpflicht rund um die Uhr“ bedeutet, bröckelt. Immer mehr hoch qualifizierte Fach- und Führungskräfte wollen oder können nicht mehr Vollzeit arbeiten – und suchen nach Möglichkeiten, Karriere und Privatleben besser zu vereinen. Umso erstaunlicher, dass der Großteil der befragten Vermögensverwalter nicht über das Thema reden will.

Verantwortung teilen

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Modelle, wenn eine Person nicht zu 100 Prozent auf einer Stelle arbeiten möchte: Teilzeit oder Jobsharing. Konkret bedeutet eine Teilzeitbeschäftigung, dass die regelmäßige Wochenarbeitszeit eines Arbeitnehmers kürzer ist als die eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers im jeweiligen Betrieb. Falls es keinen vergleichbaren Kollegen gibt, wird auf den Tarifvertrag oder die im jeweiligen Wirtschaftszweig übliche Regelung zurückgegriffen. Jobsharing beziehungsweise Shared Leadership bedeutet, dass sich Arbeitnehmer eine Stelle teilen – also die Aufgaben, Verantwortungsbereiche und oft auch die Entscheidungsbefugnisse.

Beredtes Schweigen

Doch wie steht die Finanzbranche zu diesen Modellen? Funktioniert hier Führen ohne Vollzeit? Das wollten wir von Asset Managern und Vermögensverwaltern wissen. Besonders ein Ergebnis überraschte: Wie ungern noch immer über dieses Thema gesprochen wird. Von 18 angefragten Unternehmen haben sich nur zwölf zurückgemeldet - sieben davon mit der Aussage, sich nicht an der Umfrage zu beteiligen. Verschlossen zeigten sich: Amundi, DWS, Flossbach von Storch, Invesco, J.P. Morgan, Metzler Asset Management, Schroders, Blackrock, Berenberg, Universal Investment, Meag, Vanguard, UBS, M&G.

Da mag es wenig überraschen, dass bei den fünf Unternehmen, die auf unsere Fragen geantwortet haben, die Reaktion auf Teilzeit positiv ausfiel: Allianz Global Investors, Dekabank, Fidelity International, Lupus Alpha und Union Investment. Grundsätzlich bieten alle fünf Häuser zumindest Führung in Teilzeit an. Shared-Leadership-Modelle, bei denen sich zwei Führungskräfte eine Position teilen, sind dagegen seltener – und zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen möglich.

Die gelebte Praxis

Besonders offen zeigt sich Lupus Alpha. Bei der Frankfurter Fondsboutique mit rund 100 Mitarbeitenden arbeiten sechs der 19 Senior Manager mit Führungsverantwortung in Teilzeit – die Teilzeitquote unter Führungskräften liegt damit sogar höher als im Gesamtunternehmen, wo ein Viertel in Teilzeit arbeitet. Konkret betrifft dies Bereiche wie Compliance (70 Prozent), Marketing (80 Prozent), Personal (vorübergehend zwei Tage pro Woche), Portfolio Management (zweimal 80 Prozent) und Data Analysis (80 Prozent).

Allianz Global Investors ermöglicht Teilzeitmodelle weltweit und über alle Unternehmensbereiche hinweg. In der Praxis wählen Führungskräfte dort zumeist 60- oder 80-Prozent-Modelle. Daneben gibt es vereinzelt Co-Head-Strukturen – allerdings handele es sich dabei nicht um Shared Leadership im engeren Sinne, da die Verantwortungsbereiche thematisch aufgeteilt würden und Co-Heads häufig jeweils Vollzeit arbeiteten.

Fidelity International berichtet, dass Führung in Teilzeit in verschiedenen Bereichen bereits gelebte Praxis sei – etwa in Sales-Teams sowie in HR und Kommunikation. Dort wählen Führungskräfte häufig einen Umfang von rund 80 Prozent. Ein Shared-Leadership-Modell existiere im deutschsprachigen Raum derzeit nicht, habe es in der Vergangenheit aber gegeben.

Tandems auf allen Ebenen

Dekabank und Union Investment gehen beim Thema Shared Leadership einen Schritt weiter. Bei der Deka sind Führungstandems auf allen Führungsebenen möglich – ausgenommen der Vorstand. Union Investment schreibt nach eigenen Angaben prinzipiell alle Stellen, inklusive Führungspositionen, in Voll- und Teilzeit aus. Shared Leadership sei grundsätzlich in allen Bereichen umsetzbar, allerdings seien länderübergreifende Führungstandems aufgrund unterschiedlicher rechtlicher Rahmenbedingungen nicht möglich. Das Tandemmodell gibt es bei Union Investment für Gruppen- und Abteilungsleitungen.

Flexible Führung als Chance

Die Unternehmen sehen in flexiblen Führungsmodellen vor allem eine Chance, den Kreis potenzieller Führungskräfte zu erweitern. Die Dekabank betont, die Führungsrolle so für eine breitere Zielgruppe attraktiv zu machen und dem Fachkräftemangel auf Führungsebene entgegenzuwirken. Gleichzeitig stärke dies die Diversität unter den Führungskräften.

Lupus Alpha hebt hervor, dass Teilzeit die Arbeitgeberattraktivität steigere und positive Signale an den Arbeitsmarkt sende. Zudem führe Teilzeit zu effizienterer Priorisierung und stärkerer Delegation – ein Fokusgewinn also. Union Investment sieht in den Modellen einen Beitrag zu einer modernen, kollaborativen Führungskultur, die Gleichberechtigung stärke und Vielfalt sichtbar mache.

Erfolgsfaktoren

So vielversprechend die Ansätze klingen – alle befragten Unternehmen betonen, dass flexible Führungsmodelle nur dann funktionieren, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Dekabank nennt als entscheidende Faktoren das Commitment der übergeordneten Führungskraft, transparente Kommunikation an allen Schnittstellen sowie ein begleitendes Coaching für Tandem und Team. Auch die Kompatibilität der Tandempartner und ausreichende zeitliche Überschneidung in der Arbeitszeit seien essenziell.

Union Investment ergänzt, dass klare Absprachen, ausgeprägte Kommunikations- und Koordinationsfähigkeiten, Konfliktfähigkeit sowie gegenseitiges Vertrauen und Respekt zwischen den Tandempartnern unverzichtbar seien. Lupus Alpha wiederum betont die Bedeutung von Teamreife und klaren Rollen – damit die operative Arbeit auch ohne permanent anwesende Führungskraft reibungslos laufe. Dazu kämen transparente Vertretungsregelungen, eine digitale Infrastruktur für asynchrones Arbeiten und eine Unternehmenskultur, die Vertrauen, Selbstorganisation und Ergebnisorientierung fördere.

Fidelity International fasst es schlicht zusammen: Entscheidend sei stets, dass das jeweilige Modell zu den Anforderungen der Position sowie den Bedürfnissen der Kunden passe. Die Umfrage zeigt: Flexible Führungsmodelle sind in einem Teil der Asset-Management-Branche angekommen – aber von einem Standard noch weit entfernt, wie das Schweigen der großen Mehrheit der Befragten eindrücklich zeigt.

Warum ist das so schwer?

Karin Schambach überrascht das nicht. Die Gründerin und Geschäftsführerin von Indigo Headhunters kennt die Branche gut – und weiß, wie zögerlich viele Unternehmen bei diesem Thema reagieren. Auch Anja Hochberg, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank, hat eine Erklärung dafür. Führung funktioniert nicht in 30 Stunden pro Woche – so lautet das unausgesprochene Credo vieler Finanzunternehmen.

Hochberg sieht das differenziert. Sie selbst habe nie in Teilzeit gearbeitet, auch nicht, als ihre Tochter klein war. Dennoch glaubt sie nicht, dass eine Führungsrolle grundsätzlich unvereinbar mit reduzierter Präsenz ist – es komme stark auf den Zuschnitt der Stelle an. Wer als CIO hauptsächlich nach außen kommuniziert, Meinungen vertritt und als Gesicht der Anlagestrategie auftritt, brauche nicht zwingend ein Vollzeitpensum. Wer aber gleichzeitig Anlageentscheidungen verantwortet und deren Umsetzung steuert, stößt schnell an Grenzen. „Dann finde ich es schwer, sagen wir es mal so“, sagt Hochberg.

Karin Schambach | Bildquelle: Indigo Headhunters

Schambach zieht hier eine klare Linie: „Teilzeit kann gut funktionieren – zumal in Zeiten, in denen viel remote gearbeitet wird“, sagt sie. Beliebig reduzieren lasse sich die Arbeitszeit aber nicht. „Mit 50 Prozent wird es schwierig, eine relevante Position auszufüllen. Mit 80 oder 90 Prozent hingegen kann es gut gelingen.“ Die gewonnene Freizeit werde dann meist in Form zusätzlicher freier Tage genommen.

Knackpunkt Schnittstelle

Shared Leadership klingt gut – scheitert in der Praxis aber oft an der Umsetzung. Schambach betont, dass solche Modelle nur dann funktionieren, wenn zwei Personen über Zeit gemeinsam in eine Aufgabe hineinwachsen. Zwei Externe direkt für eine geteilte Position zu verpflichten, sei kaum realistisch. Dazu kommt der Abstimmungsaufwand: Wer trägt welche Verantwortung? Wer entscheidet, wenn es schnell gehen muss? Und wie stellt man sicher, dass das Team immer eine konsistente Linie erlebt? Diese Fragen brauchen klare Antworten, bevor ein Sharing-Modell startet – sonst wird aus geteilter Verantwortung schnell geteilte Orientierungslosigkeit.

Das Kommunikationsproblem

Hinzu kommt, dass viele Unternehmen gar nicht öffentlich zugeben wollen, dass eine Führungsrolle ohne Vollzeitpensum schwer zu besetzen ist. Hochberg bringt es auf den Punkt: Wer zu offen sagt, dass Teilzeit in bestimmten Rollen schwierig ist, schreckt möglicherweise genau die Frauen ab, die man eigentlich gewinnen will. Gleichzeitig schreiben viele Häuser Positionen mit einem Pensum von 70 bis 100 Prozent aus – mehr Signal als Realität, aber immerhin ein Versuch, den Bewerberpool zu öffnen.

Was Unternehmen gewinnen

Die geringe Resonanz auf unsere Umfrage zeigt, wie unbequem das Thema für viele Häuser ist. Dabei können solche Modelle viele Vorteile bieten. Fällt eine Führungskraft aus, bricht in klassischen Modellen oft etwas weg – Netzwerke, Entscheidungslogik, institutionelles Wissen. Im Sharing-Modell ist das Wissen auf zwei Schultern verteilt und es gibt automatisch eine vollwertige Vertretung, die mit allen Themen vertraut ist. Das macht Organisationen widerstandsfähiger.

Außerdem können durch dieses Modell hoch qualifizierte Fachkräfte in Führungspositionen geholt oder gehalten werden, die keine Führungsposition allein ausfüllen möchten oder können. Ein weiterer Vorteil: Strategische Entscheidungen können durch das Vier-Augen-Prinzip reflektierter getroffen werden.

Kein weniger, sondern anders

Schambach beobachtet, dass Teilzeit in Führungspositionen durchaus nachgefragt wird – bis auf Vorstandsebene. „Oft verständigen sich Paare darauf, dass beide ihre Arbeitszeit reduzieren, um Job und Familie besser zu vereinbaren“, erklärt sie. Viele Arbeitgeber reagierten offen auf diesen Wunsch, aber längst nicht alle. Manche Kandidatinnen und Kandidaten zeigen dann ihrerseits Flexibilität und akzeptierten eine Vollzeitstelle. Wer jedoch gegenüber dem Partner fest zugesagt habe, in Teilzeit zu arbeiten, lehne die Position im Zweifel eher ab – und wechsle zu einem Haus, das die Flexibilität bietet.

Das ist die Rechnung, die viele Unternehmen noch nicht auf dem Zettel haben. Führung in Teilzeit ist kein Weniger. Es ist ein Anders. Kommunikationsaufwand, Haftungsfragen, mehr Organisationsaufwand: Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber es lässt sich gestalten, wenn der Wille dazu vorhanden ist.