Vom Kalender an den Schreibtisch Playmate will in die Finanzbranche

Die 23 Jahre alte Sarah Nowak hat sich für den Playboy ablichten lassen und ist Playmate des Monats August. Als Model stehen ihr bei ihrem derzeitigen Erfolg viele Türen offen. Doch die Blondine stellt sich eine bodenständige Laufbahn für ihre Zukunft vor: Sie wünscht sich eine Karriere in der Finanzbranche.Sarah Nowak kommt aus Günzburg. Ihre liebsten Freizeitaktivitäten seien unter anderem shoppen, Fotos machen und ans Meer fahren, erklärte sie gegenüber „Playboy“. Außerdem stellt sie sich neben einer beruflichen Laufbahn in der Finanzwelt ein Leben in einem Haus am Meer und weitere Model-Shootings vor.