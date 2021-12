Vom Laufjungen zum Manager - Goldmans dienstältester Banker tot

Erst in diesem Jahr hatte er sein 80. Dienstjahr gefeiert. Seine Zeit bei der Bank wurde nur durch seinen Armee-Einsatz im Zweiten Weltkrieg unterbrochen. Er war der dienstälteste Mitarbeiter der Bank.Als er zu Goldman kam, hatte die Bank gerade einmal 200 Mitarbeiter. Der Finanzkonzern ging 1999 an die Börse und wurde zur Goldman Sachs Group Inc. Heute beschäftigt die Bank über 32.000 Mitarbeiter.Sein erster Job bei Goldman war der eines Laufburschen für Postsendungen. Nach der Arbeit besuchte er die Uni und machte einen Abschluss in Buchführung - zudem erwarb er einen MBA-Titel von New York University, wie eine Sprecherin der Bank erklärte. Über die Jahre hinweg arbeitete er sich zu einem Manager in der Vermögensverwaltung noch.