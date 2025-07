Dirk Littig verwandelt Conda von einer Crowdfunding-Plattform in einen Private-market-Player. Er will Mittelständlern den Zugang zu Kapital demokratisieren.

Die Lehman-Pleite war für Dirk Littig ein Wendepunkt. 15 Jahre hatte der Banker bei der BW Bank verbracht, Equity Capital Markets geleitet, danach 8 Jahre lang bei Beteiligungsunternehmen wie der BWK Minderheitsbeteiligungen strukturiert und dabei 15 Prozent IRR erwirtschaftet. Doch als 2008 die Finanzwelt kollabierte, stellte sich für ihn eine grundsätzliche Frage: „Ich wollte nicht mehr unbedingt Teil dieser Industrie sein. Eine derivative Industrie, das muss man so deutlich sagen, hatte die wirkliche Wirtschaft in die Krise gestürzt."

Seine Antwort war radikal: Raus aus den etablierten Strukturen, rein in die Demokratisierung der Kapitalmärkte. Inspiriert von den ersten Peer-to-Peer-Lending-Plattformen in den USA gründete Littig 2009 zunächst Bankless24, später fusionierte er mit dem österreichischen Pendant zur heutigen Conda. „Ich fand das faszinierend: Keine Intermediäre, es war plattformbasiert und jeder konnte dort selber entscheiden. Niemand war mehr Bittsteller zur Bank", beschreibt er die damalige Vision.

Vom Crowdfunding zur Wertpapierplattform

13 Jahre später ist aus der idealgetriebenen Crowdfunding-Plattform ein regulierter Finanzdienstleister geworden. Der entscheidende Schritt kam vor zweieinhalb Jahren mit der Europäischen Crowdfunding-Lizenz (ECSP). „Zehn Jahre lang haben wir Nachrangdarlehen gemacht. Nicht, weil wir dachten, das ist das schlauste Finanzinstrument, sondern weil die Regulierung es so vorgesehen hat", erklärt Littig rückblickend.

Das neue Regime ermöglicht echte Wertpapieremissionen: Aktien, Anleihen, Genussscheine. „Das ist ein Quantensprung, weil es Vertrauen schafft", sagt Littig. Besonders stolz ist er auf die SPV-Strukturen, die Kleinanleger und Lead-Investoren gleichstellen. In Zweckgesellschaften werden Genussscheine emittiert, die eins zu eins die Cashflows aus dem Zielunternehmen durchleiten. „Denn wenn du verschiedene Instrumente mit unterschiedlicher Wertigkeit hast, ist es naheliegend, dass irgendwann Interessen nicht gleichlaufen, sondern in entgegengesetzte Richtungen abdriften."

Der institutionelle Wandel

Noch ist Conda ein kleiner Fisch im Teich. Heute verwaltet die Plattform rund 130 Millionen Euro Jahresvolumen über 70.000 registrierte Nutzer. Fast die Hälfte davon hat bereits investiert, die Durchschnittstickets steigen kontinuierlich. „ Die Qualitätsansprüche unserer Kunden sind enorm gestiegen", beobachtet Littig.

Der Fokus hat sich von Start-ups zu etablierten KMUs verschoben. „Unser klassischer Kunde macht vielleicht 15 bis 20 Millionen Umsatz", erklärt er. Diese Unternehmen suchen Wachstums- oder Innovationsfinanzierung, wollen aber nicht verkaufen. Hier sieht Littig eine Marktlücke: „Die große Mehrheit der Private-Debt-Transaktionen sind Sponsored Deals, hängen an Private-Equity-Transaktionen. Wir adressieren die große Masse der mittelständischen Unternehmen, die eben nicht verkaufswillig sind, sondern wachsen wollen."

Finanzierungsunabhängigkeit als USP

Das Wertversprechen geht über reine Kapitalvermittlung hinaus. „Im Kern geht es um Finanzierungsunabhängigkeit", betont Littig. Die Erfahrungen der Finanzkrise haben gelehrt: Wer auf Banken-Syndikate setzt, kann in Krisenzeiten schnell vor dem Nichts stehen. Conda arbeitet dabei oft in Kooperation mit bestehenden Bankbeziehungen. „Wenn ein Mittelständler wachsen will, hat er häufig einen Equity-Engpass, der wiederum seine Debt Capacity begrenzt. Wir gehen rein mit nachrangigen Anleihen oder Genussscheinen, stärken das Equity und damit kann die Bank auch wieder weitermachen." Eine „Win-Win-Win-Situation“, so Littig.

Das Whitelabel-Geschäft zeigt weitere Möglichkeiten auf. Die Falkensteiner Hotelgruppe etwa betreibt über Conda eine eigene Finanzierungsplattform und hat bereits 14 Emissionsrunden abgewickelt. Besonderheit: Investoren können zwischen Cash- und Gutschein-Zinsen wählen – und mehr als die Hälfte entscheidet sich für Hotelgutscheine zu höheren Zinssätzen.

Vom Kult-Club zum Kunden

Dass auch komplexere Organisationsstrukturen funktionieren, zeigt der Fußballverein FC St. Pauli. Der Hamburger Traditionsclub nutzt Conda für seine Finanzierung der kürzlich gegründeten Genossenschaft – ein Projekt, das die Besonderheiten basisdemokratischer Entscheidungsfindung verdeutlichte. „Der Prozess war sehr iterativ", erinnert sich Littig. „Die Anforderungen entwickelten sich während der verschiedenen Projektphasen immer wieder weiter."

St. Pauli berücksichtigt in seiner Struktur unterschiedlichste Stakeholder-Interessen, was zu einem sehr durchdachten, aber auch zeitaufwendigen Entscheidungsprozess führt. „Das ist absolut nachvollziehbar und wichtig für einen Verein wie St. Pauli", betont Littig. „Für einen Dienstleister bedeutet das allerdings, dass man sehr flexibel in der Projektbegleitung sein muss."

Der nächste Evolutionsschritt

Littig plant nun den nächsten Sprung für sein Business: Eltif-Strukturen sollen zukünftig institutionelle Investoren und Family Offices ansprechen und Privatanlegern gebündelte Produkte bieten. „Viele haben keine Lust darauf, Einzelwerte auszuwählen und Portfolios zu bauen", erklärt er. Das Ziel für die nächsten drei Jahre ist ambitioniert: 500 Millionen Euro Jahresvolumen. Das ist mehr als eine Verdreifachung zum Status Quo.

Gespräche mit institutionellen Partnern laufen bereits. Eine Hamburger Bank etwa möchte ihr Kreditbuch aufbauen, ohne eigenen Mittelstandsvertrieb zu etablieren. „Wenn ich heute ein Commitment von einem Institutionellen habe, kann ich dem viel schneller die Origination bringen", erklärt Littig den strategischen Vorteil.

Vom Lehman-Schock zum Eltif-Strukturierer: Littig scheint seinen Frieden mit der Finanzindustrie gemacht zu haben. Aus dem Kritiker wurde ein Mitgestalter. Manchmal dauert Revolution eben 15 Jahre – und kommt am Ende als Wertpapierlizenz daher.