Vom Sachbearbeiter bis zum Finanzchef 4 Grafiken: So viel verdienen Manager und Fachkräfte im Finanzbereich

Wer in der Finanzbranche arbeitet, nimmt je nach Position und Arbeitserfahrung zwischen gut 31.000 und 212.000 Euro jährlich mit nach Hause. Das geht aus einer Studie der Personaldienstleistung Robert Half hervor. Welche Einstiegsgehälter in der Finanzbranche gezahlt werden und was Abteilungsleiter, Wirtschaftsprüfer und Finanzchefs verdienen, zeigen folgende Grafiken.