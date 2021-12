Vom Sachbearbeiter bis zum Finanzchef So viel verdienen deutsche Finanzprofis

Die Finanzchefs deutscher Unternehmen verdienen fast so viel wie die Bundeskanzlerin. Das zeigt die Gehälter-Studie des Personaldienstleisters Robert Half. Mit welchen Bezügen Controller, Buchhalter & Co. ins Berufsleben starten und was sie als erfahrene Finanzmanager verdienen können.