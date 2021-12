Redaktion 27.09.2016

ANZEIGE

Vom Starnberger See Die besten Bilder vom Schroders Roseninselachter 2016

Gute Gespräche, sportliche Highlights und schönster Sonnenschein: Schroders hat am Wochenende zur traditionellen Ruder-Regatta – dem Roseninselachter – an den Starnberger See eingeladen. Über 200 Gäste genossen das Event. Sehen Sie die schönsten Impressionen hier...