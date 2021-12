Vom Versicherungsmakler zum HSV-Trainer „Wenn es beim HSV nicht klappt, wird er weich fallen“

Wie die Hamburger Morgenpost (Mopo) berichtet, ist Zinnbauer seit Mitte der 80er Jahre Eigentümer der Nürnberger Finanz- und Versicherungsberatung Zinnbauer. Auf der Webseite der Unternehmensgruppe heißt es über Zinnbauer, er „hat eine einzigartige Karriere hinter sich – vom Bundesliga-Profi zum Finanzberater“. So soll Zinnbauer sein Unternehmen bereits parallel zu seiner Bundesligalaufbahn gegründet und unter Sportskollegen wie BVB-Trainer Jürgen Klopp schon früh als geschäftstüchtig gegolten haben.Der gelernte Versicherungsmakler Zinnbauer bietet mit seiner Firma eine „umfassende, neutrale Beratung in den Bereichen Einkommenssicherung, Kapitalanlagen und Versicherungen aus einer Hand“. Das operative Geschäft habe er jedoch inzwischen an seine Mitarbeiter übergeben, wie die Mopo schreibt. Zinnbauers Interesse soll nun ganz dem Fußball gehören. Bevor er vom HSV angeworben wurde, war er bereits recht erfolgreich Coach der U23.