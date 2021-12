Der 1000-Gulden-Bond, der auf Ziegenleder geschrieben wurde, gehört zu dendie noch immer Zinszahlungen leisten, erklärte Clarion Wegerif, Sprecherin der Wasserbehörde. Das Geld wird am Montag ausgezahlt. Yale hat nach Aussage von Wegerif das Wasserwirtschaftsamt kontaktiert, um die Zinsen zu kassieren. „Wir werden einenaushändigen und den Rest überweisen“, sagte sie am Mittwoch telefonisch aus Houten in den Niederlanden gegenüber Bloomberg. Die Universität, deren Stiftung auf ein(rund 21,2 Milliarden Euro) kommt, hatte die Anleihe im Jahr 2013 für 24.000 Euro als ein Artefakt gekauft. Seit dem Erwerb wurden der Universität keine Zinsen gezahlt, wie die Behörde mitteilte.Die Anleihe war ursprünglich ausgegeben worden, um eine kleine Anlegestelle am Fluss Lek in den Niederlanden zu bezahlen.