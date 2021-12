Von AB zu F&C Investments F&C Investments holt neuen Europa-Chef für Wholesale-Vertrieb

Georg Kyd-Rebenburg ist neuer Chef für Wholesale-Vertrieb in Europa beim Asset Manager F&C Investments. In seiner neuen Position wird er für die gesamteuropäische Vertriebsstrategie zuständig sein und die Entwicklung des Privatkundenvertriebs leiten.Kyd-Rebenburg kommt von Alliance Bernstein (AB), wo er seit 1998 tätig war. Zuletzt arbeitete er dort als Länderchef für Deutschland und verantwortete den Vertrieb für Privat- und institutionelle Kunden sowie die Beziehungen zu strategischen Partnern in Kontinentaleuropa.Zuvor betreute er dort als Vertriebsmanager den Vertrieb für private und institutionelle Kunden in Italien, der Schweiz, Spanien, Frankreich, Skandinavien, Deutschland und Österreich.Davor war er bei Alliance Capital Management, East Fund Management und IBJ Schroders Bank & Trust tätig.