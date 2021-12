Von AGI DWS beruft Vertriebsleiter Drittbanken

Die DWS holt Christian Hormuth als Leiter Drittbanken an Bord. Er wird seine neue Vertriebsposition am 1. Januar 2020 antreten und berichtet künftig an Max Bock, Leiter Vertrieb Banken. Das Drittbankensegment hat die DWS als Wachstumsfeld im deutschen Retail-Markt ausgelobt. Hormuth soll hier seine jahrelange Kundenerfahrung einbringen.

Hormuth war zuvor zwölf Jahre bei Allianz Global Investors (AGI) beschäftigt. Dort leitete er als Regionalleiter den Vertrieb von Publikumsfonds in Deutschland. Zudem verantwortete der 42-Jährige bei AGI die Unternehmensentwicklung im deutschen Großkundensegment. Zuvor war Hormuth mehr als zehn Jahre bei der Commerzbank auch in leitenden Vertriebsfunktionen tätig, zuletzt als Leiter Konzernvertrieb für die Marke Cominvest.