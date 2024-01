Teilen

Branchen-Event in München Von Aktien-Auswahl bis Zinsentscheidungen: Das waren die Munich Investment Open

Was bringt das Jahr 2024? Wie geht man mit Herausforderungen wie geopolitischen Konflikten und möglichen Leitzinssenkungen um? Und was bedeutet das für die Asset-Allokation? Einen Einblick in ihre Strategien gaben vier Unternehmen während der Munich Investment Open am 16. Januar. Wir zeigen die Veranstaltung in Bildern.