Von Alceda Advisors zu LBB LBB-Invest holt neuen Vertriebsdirektor

Helmut Dörrbecker ist neuer Vertriebsdirektor für institutionelle Kunden bei LBB-Invest (Landesbank Berlin Investment). In seiner neuen Position betreut er künftig Mandanten für Spezialfonds. Außerdem ist er für Erweiterung und Pflege der Beziehungen zu berufsständischen Versorgungswerken und Pensionskassen zuständig.Dörrbecker kommt von Alceda Advisors, wo er auch für den institutionellen Vertrieb zuständig war. Zuvor arbeitete er bei GS&P Institutional Management in Düsseldorf, ABN Amro Asset Management in Frankfurt am Main sowie Global Asset Management in Berlin. Seine Karriere begann Helmut Dörrbecker bei Fidelity Investments in Luxemburg.