Schroders holt Thomas Treml von Amundi Asset Management. Ab dem 1. Oktober 2026 arbeitet er als Direktor für das Großkundengeschäft (Client Director Wholesale) in Frankfurt. Er konzentriert sich demnach auf Asset Manager, Vermögensverwalter und Banken. Treml berichtet in dieser Funktion an Georg von Wulffen, Head of Wealth Clients Germany & Austria

Treml war seit 2021 für Amundi tätig, zuletzt als Executive Direktor für Key Accounts. Davor arbeitete er vier Jahre bei Blackrock Investment Management in München. Dort betreute er als Direktor Vertriebspartner in Bayern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Seine Laufbahn begann Treml bei der Commerzbank. Anschließend wechselte er zur Quirin Bank, wo er zuletzt als Abteilungsdirektor im Private Wealth Management tätig war.

Schroders verwaltet Vermögen von rund 1 Billion Euro

„In meiner bisherigen Laufbahn habe ich Vertriebspartner sowohl bei aktiv gemanagten Produkten als auch bei ETF-Lösungen begleitet und dabei erlebt, wie entscheidend eine enge, persönliche Betreuung für den langfristigen Erfolg dieser Beziehungen ist“, sagt Treml. Und weiter: „Genau darauf möchte ich bei Schroders aufbauen, um bestehende Kundenbeziehungen zu vertiefen und neue Partner für unser Haus zu gewinnen.“

Schroders verwaltete zum 30. Juni 2026 ein Vermögen von rund 1 Billionen Euro. Die Fondsgesellschaft ist an 36 Standorten tätig.