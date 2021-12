Von Avoca ING Investment Management holt neues Wandelanleihen-Team

Tarek Saber und Jasper van Ingen, Managers des Avoca Convertible Select Global Fund sind dem ING IM beigetreten. Saber wechselt zu ING IM als neuer Investmentteam-Manager Wandelanleihen und van Ingen als Senior Portofoliomanager Wandelanleihen. Die beiden arbeiten in London.Saber bringt 27 Jahre Erfahrung im Wandelanleihenmarkt mit. Er kam in 2011 zu Avoca, um die Abteilung für Wandelanleihen zu leiten. Zuvor war er bei ABP/APG tätig, wo er den COS Fund (corporate opportunity strategy fund) seit seiner Auflage gemanagt hat. Davor arbeitete er als globaler Chef Wandelanleihen bei HSBC Investment Bank und als Chef für europäische Wandelanleihen bei Schroder Securities.Van Ingen hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Investment-Banking-Branche. Von 2004 bis 2010 war er Senior Portofoliomanager von APG´s COS Fund. Bevor er zu COS Fund wechselte, war er Portofoliomanager von APG´s Hedge-Fonds-Investmentabteilung in Amsterdam und in New York.