Von Blackrock zum Jupiter Neuer Vertriebsleiter bei Jupiter Asset Management

Die Investmentgesellschaft Jupiter Asset Management stellt Karl E. Banyai als Vertriebsleiter in Österreich ein. Er berichtet an Andrej Brodnik, den Vertriebschef von Deutschland, Österreich und der Schweiz.Der 47-jährige Banyai war zuletzt als Führungskraft bei Blackrock in Österreich und davor als Privatkunden-Vertriebsmanager bei der österreichischen Privatbank Constantia tätig.