Von Bonnfinanz zu OVB: Michael Rentmeister wird neuer Vorstandschef

Der Aufsichtsrat der OVB Holding AG bestellte Rentmeister zum Vorstandschef und Nachfolger von Wilfried Kempchen. Der 67-Jährige Kempchen hatte seinen altersbedingten Abschied von der OVB Holding AG für spätestens Ende 2012 angekündigt mit der Option, auch früher auszuscheiden, falls ein geeigneter Nachfolger gefunden würde.Rentmeister (46), der Kempchen auch in dessen Amt als Vorstandschef der deutschen Konzerntochter OVB Vermögensberatung AG folgt, führte seit 2006 als Vorstandschef die Bonnfinanz, ein Tochterunternehmen der Zurich Financial Services Group. Zurich hatte kürzlich bekanntgegeben, dass Rentmeister zu Jahresende in gegenseitigem Einvernehmen ausscheidet