Von Carmignac zu Allianz Global Investors Thomas Hammer hat einen neuen Job

Thomas Hammer, der im März die französische Investmentboutique Carmignac Gestion verließ , hat einen neuen Job. Der Ex-Vertriebsdirektor bei Carmignac übernimmt ab sofort die Leitung des regionalen Kundenmanagements bei Allianz Global Investors (AGI) in Frankfurt. Er ist damit verantwortlich für den Vertrieb der Publikumsfonds bei regionalen Vertriebspartnern wie zum Beispiel Banken, Sparkassen und Vermögensverwaltern sowie unabhängigen Vermittlern. Hammer berichtet an Mathias Müller, LeiterPrivatkundengeschäft Deutschland.Vor seinem Wechsel zu Carmignac im Juni 2008 arbeitete Hammer in den Deutschland-Vertrieben von Pioneer Investments und Robeco Asset Management. Davor war er für die Deutsche Börse sowie im VR-Banken-Sektor tätig.