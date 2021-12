Von Columbia Threadneedle Investments Jupiter Asset Management holt neuen Vertriebschef

Die Investmentgesellschaft Jupiter Asset Management setzt Nick Ring als neuen globalen Vertriebsleiter ein. Der Vertriebsprofi tritt seine Stelle im September an und wird dann dem Executive Committee angehören.Ring war in den vergangenen 27 Jahren in leitenden Funktionen in den Bereichen Vertrieb, Produktentwicklung und Geschäftsstrategie tätig. Zuletzt arbeitete er sieben Jahre bei der Vermögensverwaltung Columbia Threadneedle Investments in den Bereichen Produkt und Vertrieb, seit 2014 war er globaler Produkt-Chef. Davor war Ring bei der US-Bank Northern Trust unter anderem Chef des Vermögensmanagements.