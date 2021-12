Von Comgest Neuer Aktienchef bei Barings

Jean-Louis Scandella wird im Juni neuer Aktienchef bei Baring Asset Management in London. Er wird das Aktienteam in London und Hong Kong leiten und an Investmentchef Marino Valensise berichten. Außerdem wird er auch dem Investmentkomitee des Unternehmens angehören und Vorsitzender des globalen Teams für Branchenanalyse sein.Scandella kommt vom französischen Aktienhaus Comgest, bei dem er der Führungsriege angehörte.