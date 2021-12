Von Coutts ETF Securities holt neuen Chef-Strategen

James Butterfill wird zukünftig für die strategische Ausrichtung des weltweiten Research-Teams verantwortlich sein. Dabei gewährleistet er, dass Kunden von ETF Securities stets aktuelle Informationen und Experteneinschätzungen zu makroökonomischen Entwicklungen und Trends in den einzelnen Anlageklassen erhalten. Investoren sollen so noch besser über ETPs, Rohstoffe, Währungen, festverzinsliche Anlagen und Aktienmärkte informiert sein. Mit James Butterfill als Head of Reseach & Investment Strategy verspricht sich ETF Securities, seine Position als einer der führenden und innovativsten Emittenten in der globalen ETP-Industrie weiter zu stärken.„Wir freuen uns sehr, unser Team mit James Butterfill zu erweitern. ETF Securities befindet sich aktuell in einer spannenden Zeit. Denn wir werden unser Produktangebot weiter vergrößern und somit unsere Position als spezialisierter ETP-Anbieter für verschiedene Anlageklassen stärken“, sagt Mark Weeks, CEO von ETF Securities, und ergänzt: „Wir sind stolz darauf, unseren Kunden hochwertige Marktinformationen zu bieten, die sie bei ihren Investmentscheidungen unterstützen. James wird eine zentrale Rolle bei der gesamten strategischen Ausrichtung sowie der Ausweitung unseres Research-Angebots spielen.“Vor seiner Zeit bei ETF Securities war James Butterfill bei der HSBC und zuletzt bei Coutts als Multi-Asset-Fondsmanager und globaler Aktienstratege tätig und betreute dort einen Dachfonds mit einem verwalteten Vermögen von 8,8 Milliarden Pfund. Zudem war er wesentlich an der Entwicklung des Investmentprozesses und der Investmentphilosophie des Unternehmens beteiligt. Mit seinen umfassenden Marktkommentaren und -analysen für verschiedene Anlageklassen hat er darüber hinaus zur Weiterentwicklung des Research-Angebots von Coutts beigetragen.