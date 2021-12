Von Credit Suisse zu Carmignac Schweiz Neuzugang bei Carmignac

Die Carmignac Group holt Fabian Herzog als Geschäftsentwicklungs-Manager in ihr Schweizer Vertriebsteam. Der Neuzugang wird sich auf Private-Banking-Kunden und andere Vertriebsparteien in der Deutschschweiz fokussieren. Er berichtet an Marco Fiorini, Länderchef Schweiz.Vor seinem Wechsel zu Carmignac arbeitete Herzog bei der Credit Suisse in der Vermögensverwaltung. Dort war er für die Vertriebsverantwortung aller Global Multi Asset Class Lösungen in verschiedenen Marktgebieten zuständig.