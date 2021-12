Von der Digital Insurance Group Blau Direkt übernimmt Knip-Bestand

Der Kundenbestand des Digitalmaklers Knip geht an Blau Direkt über. Die beiden Maklerspezialisten hätten schon seit Längerem zusammengearbeitet, in der Vergangenheit habe Blau Direkt bereits die automatisierte Bestandsverwaltung von Knip ins eigene Haus geholt, heißt es in einer Mitteilung des Lübecker Maklerpools. Jetzt soll der gesamte Kundenbestand folgen. Der Service für die übernommenen Kunden soll vorerst weiter unter der Marke Knip laufen.

Knip ist Teil der Digital Insurance Group, die auch als Verkäufer des Knip-Bestands auftritt. Das weltweit arbeitende Insurtech bietet Digitalisierungsdienstleistungen für Versicherungen und Banken an. Die Digital Insurance Group ist aus dem 2017 erfolgten Zusammenschluss von Knip mit dem niederländischen Vergleichssoftware-Anbieter Komparu hervorgegangen. Beide Seiten wollten gemeinsam eine europäische Plattform für digitales Versicherungsgeschäft aufbauen. Im Zuge des Zusammengangs war Knip-Gründer Dennis Just aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Ingo Weber, Chef der Digital Insurance Group, verspricht sich von der Bestandsübernahme durch Blau Direkt: „In der Zusammenarbeit mit Blau Direkt können wir unsere Kernkompetenz fokussieren und noch stärker wachsen.”