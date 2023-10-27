Merger-Experte Felix Engelhardt
Von der Krise zur Chance: Wie der Mittelstand fit für die Zukunft wird
Jeder zweite mittelständische Betrieb plant in den kommenden zwölf Monaten keine Neueinstellungen, viele wollen sogar Stellen abbauen. Das sind die Ergebnisse der im September veröffentlichten Umfrage des Mittelstandsverbandes. Die Ergebnisse sind ernüchternd, aber in gewisser Weise nicht überraschend. Denn trotz aller Unterschiede zwischen den Unternehmen und Branchen gibt es im Wesentlichen zwei Faktoren, die die Stimmung hierzulande trüben: Das derzeit schlechte wirtschaftliche Klima sowie politische Herausforderungen, die die Zukunftsfähigkeit erschweren.