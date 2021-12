Von Deutsche Asset Management Lupus Alpha holt Wandelanleihen-Experten

Der Vermögensverwalter Lupus Alpha mit Sitz in Frankfurt am Main verstärkt sein Wandelanleihen-Team mit Marc-Alexander Knieß und Stefan Schauer. Zum 1. Januar 2017 fangen die beiden an. Geplant ist, das Wandelanleihen-Team bis Mitte nächsten Jahres um weitere Portfolio-Manager zu verstärken.



Knieß und Schauer kommen von der Deutschen Asset Management. Der 48-jährige Knieß ist dort seit 2000 für den DWS Convertibles verantwortlich, der 36-jährige Schauer gehört seit 2010 zum fünf-köpfigen Convertible Bond-Team, unter anderem als als Co-Manager für den Deutsche Invest I Convertibles und den DWS Convertibles.