BdV rät Von diesen 2 Reiseversicherungen sollte man die Finger lassen

Wer jetzt schon seinen Sommerurlaub plant, sollte auch an den Versicherungsschutz denken. Doch nicht alles, was an Reiseversicherungen angeboten wird, macht auch Sinn. Der Bund der Versicherten (BdV) verrät, welche Versicherungen ins Gepäck gehören und welche nicht.