Der Versichererverband GDV, aber auch Bankenverbände, die R+V und der Allianz-Konzern lobbyieren besonders eifrig bei Politikern. Was die großen Player dazu sagen.

Auswertung von Finanzwende Von GDV bis R+V: Die mächtigsten Finanzlobbyisten und ihre Millionen-Etats

Die Zahlen sind eindrucksvoll: 15,29 Millionen Euro gab der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) im Jahr 2024 für Lobbyarbeit aus – damit ist der Versichererverband erneut der aktivste Lobbyist der Finanzbranche und zugleich die Organisation mit den höchsten Lobbyausgaben in Deutschland überhaupt, quer durch alle Branchen.

Die Zahl stammt aus einer aktuellen Auswertung des deutschen Lobbyregisters durch den Verein Bürgerbewegung Finanzwende, der als erklärtes Ziel Transparenz und Verbraucherschutz im Bereich Finanzen fördern will.

Demnach folgt auf Platz zwei der Bundesverband deutscher Banken (BdB) mit 5,06 Millionen Euro und auf Platz drei der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) mit 3,07 Millionen Euro.

Dass der GDV mit seinem finanziellen Engagement auch branchenübergreifend alle anderen Akteure in den Schatten stellt, zeigt ein Vergleich: Das Lobbybudget des ebenfalls sehr aktiven Verbands der Automobilindustrie ist mit 9,9 Millionen Euro um ganze 35 Prozent kleiner als das des GDV, das des Verbands der Chemischen Industrie um 40 Prozent (rund 9,2 Millionen Euro).

Unter Kosten für Lobbyarbeit können ganz unterschiedliche Positionen fallen: etwa Personal- und Arbeitsplatzkosten sowie Miete, Ausgaben für Reisen oder Veranstaltungskosten. Die Ausgaben aufzuschlüsseln, verlangt das Lobbyregister allerdings nicht.

GDV verteidigt Lobbyarbeit als legitim

„Interessenvertretung ist legal und legitim, aber sie muss transparent sein. Dafür sorgt das Lobbyregister, dessen Einführung wir von Anfang an unterstützt haben. Der GDV bündelt die politischen Interessen der in Deutschland tätigen Versicherungen“, ließ GDV-Chef Jörg Asmussen zum Start des Lobbyregisters und der ersten Eintragung des GDV vor vier Jahren verlauten – womit der GDV betonte, sich kooperativ zeigen zu wollen.

Der Verband vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von rund 460 in Deutschland tätigen Versicherungsunternehmen mit jährlich knapp 240 Milliarden Euro Beitragseinnahmen und 480.000 Mitarbeitern.

Wie Interessenvertretung definiert ist

Das deutsche Lobbyregister verlangt: Wer als Interessenvertretung Lobbyarbeit gegenüber Bundestag oder Bundesregierung betreibt, muss sich dort eintragen und auch konkret angeben, welche Gesetze, Verordnungen oder politischen Prozesse er beeinflussen will. Das Register verlangt außerdem, dass Stellungnahmen an Politik und Verwaltung dort hochgeladen werden. Abzurufen ist das Register auf einer Internetseite des deutschen Bundestags.

Allerdings ist der Begriff „Interessenvertretung“ dehnbar. Die Eintragungspflicht greift laut Gesetz nur bei regelmäßiger Lobbyarbeit und wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten werden – wenn etwa mehr als 30 Kontakte in einem Vierteljahr stattfinden. Informelle Treffen ohne konkrete Lobbyagenda müssen nicht gemeldet werden.

Die Selbsteinschätzung liegt somit bei den Akteuren selbst, Kontrollen sind schwierig. Organisationen wie die um mehr Transparenz in dem Sektor bemühte Vereinigung Lobbycontrol fordern deshalb schon seit Längerem schärfere Regeln, etwa eine Veröffentlichungspflicht für alle Treffen von Ministern und Staatssekretären mit Lobbyvertretern, unabhängig vom Thema und formalen Zusammenhang.

Massive personelle Ressourcen

Doch nicht nur bei den Ausgaben ist die Finanzlobby sehr engagiert. Die zehn größten Finanzlobbyisten nennen im Lobbyregister außerdem insgesamt 456 Personen namentlich, die für sie Interessenvertretung betreiben. Zum Vergleich: Im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags sitzen 42 Abgeordnete. „Das sind zehn Finanzlobbyisten für jedes Mitglied im Finanzausschuss“, rechnet Finanzwende vor.

Diese „Dauerbeschallung“ durch Interessenvertreter mit spezieller Agenda habe System, kritisiert die Verbraucherschutzorganisation. So verfolge allein der Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB) laut Lobbyregister 97 Regelungsvorhaben gleichzeitig und habe dazu 171 Stellungnahmen verschickt – „zu Themen von A wie Antidiskriminierungsrichtlinie bis Z wie Zahlungsdiensterecht der EU“.

Die Top 10 der Finanzlobby

Rang Organisation Lobbying-Ausgaben Lobbyisten 1 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 15,29 Mio. Euro 94 2 Bundesverband deutscher Banken (BdB) 5,06 Mio. Euro 79 3 Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) 3,07 Mio. Euro 64 4 Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) 2,84 Mio. Euro 69 5 Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) 2,56 Mio. Euro 50 6 Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) 2,54 Mio. Euro 20 7 Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) 1,94 Mio. Euro 40 8 Deutsche Bank 1,83 Mio. Euro 21 9 Commerzbank 1,79 Mio. Euro 13 10 R+V Versicherung 1,61 Mio. Euro 6 Gesamt Top 10 38,53 Mio. Euro 456

Quelle: Lobbyregister des Deutschen Bundestages, Auswertung Finanzwende (Stand: 2024)

Allianz steckt hinter gleich neun Einträgen

Interessant: Die tatsächliche Lobbymacht einzelner Konzerne ist im Register nicht auf den ersten Blick erkennbar, wie es Finanzwende darstellt. Der Versicherungsriese Allianz etwa registriert Mutter- und Tochtergesellschaften getrennt und kommt so auf allein neun Einträge im Lobbyregister.

Das Vorgehen sei regelkonform, dennoch: Addiert man die Budgets von Allianz Versicherungs-AG, Allianz SE, Allianz Global Investors und sechs weiteren Gesellschaften des Konzerns zusammen, ergibt sich ein Gesamtbudget von 3,32 Millionen Euro. „In der Tabelle der Top 10 der Finanzlobby steht die Allianz also eigentlich auf Platz drei“, hat Finanzwende zusammengezählt.

Das finanzierungsfreudigste Einzelunternehmen des Versicherungsbereichs, die R+V, weist auf eine Anfrage des Fachmagazins „Versicherungsjournal“ darauf hin, dass es beim Betrachten der Gesamtaufwendungen der Finanz- und Versicherungsbranche zu Verzerrungen kommen könne: Die Lobbyausgaben von Versicherungsunternehmen und Verbänden dürfe man nicht einfach zusammenrechnen - denn das führte zu deutlich höheren Summen.

Die Mitgliedsbeiträgen für Interessenverbände wie GDV, BVR oder PKV-Verband machten für sich schon 80 Prozent dessen aus, was die Versicherer an Lobbyausgaben verzeichneten. „Der Rest fließt zum Großteil in Infrastruktur wie Büromiete und Personalausgaben“, so die Sprecherin gegenüber dem Versicherungsjournal.

Allerdings wolle die R+V über die Verbandsarbeit hinaus auch selbst für ihre Belange eintreten. „Dafür haben wir eine kleine Public-Affairs-Einheit mit zwei Mitarbeitenden in Berlin“, verriet die Sprecherin.

Ebenfalls starker Lobbyist: der Verbraucherzentrale Bundesverband

Lobbyarbeit gibt es allerdings auch von Verbraucherseite aus. Zahlenmäßig sind dort zwar weitaus weniger Organisationen aktiv - doch diese können ebenfalls finanzstark sein: Der Verbraucherzentrale Bundesverband, überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert, ist als einer der aktivsten Interessenvertreter ebenfalls prominent im Lobbyregister vertreten. Er gab 2024 ganze 12,7 Millionen Euro für entsprechende Arbeit aus.

Und auch die Bürgerbewegung Finanzwende selbst ist auf dem Gebiet aktiv. 2024 habe man insgesamt 130.000 Euro für Lobbyarbeit aufgewendet, mit insgesamt 22 Personen, die für die Interessenvertretung aktiv waren, heißt es in der Auswertung.

Gespendet wird oft ohne Lobby-Eintrag

Finanzwende macht jedoch auch auf Lücken in Darstellung aufmerksam: Manche Finanzunternehmen und -unternehmer spenden viel Geld an politische Parteien, sind aber im Lobbyregister gar nicht zu finden oder wenn, dann nur mit kleinen Budgets. Besonders auffällig: die österreichische Kryptowährungs-Handelsplattform Bitpanda. Sie habe 2025 insgesamt 1,75 Millionen Euro zu etwa gleichen Teilen an CDU, FDP und SPD gespendet, einen kleineren Anteil an die CSU. Im Lobbyregister sei Bitpanda jedoch erst seit Januar 2025 eingetragen – mit winzigen Lobbyausgaben von maximal 10.000 Euro für das Vorjahr 2024.

„Solch ein Spendensegen kann den Anliegen des Neobrokers besonderes Gewicht verleihen und Türen in die Politik öffnen“, kommentiert Finanzwende das Bitpanda-Engagement.

Weitere Top-Parteispender aus der Finanzbranche 2025:

Carsten Maschmeyer (Investor): 450.000 Euro an CDU, FDP und SPD – nicht im Lobbyregister eingetragen

(Investor): 450.000 Euro an CDU, FDP und SPD – nicht im Lobbyregister eingetragen Ralph Neukirchen und die Kajo Neukirchen Gruppe (Vermögensverwaltung): 375.000 Euro an die Grünen

(Vermögensverwaltung): 375.000 Euro an die Grünen MMI Leisure & Capital Management (Vermögensverwaltung des Fintech-Investors Ingo Hillen): 298.856 Euro an FDP

(Vermögensverwaltung des Fintech-Investors Ingo Hillen): 298.856 Euro an FDP Deutsche Vermögensberatung (DVAG) : 330.000 Euro an CDU, CSU und FDP

: 330.000 Euro an CDU, CSU und FDP Bert Flossbach & Kurt von Storch (Gründer der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch): 265.000 Euro an FDP und CDU

(Gründer der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch): 265.000 Euro an FDP und CDU Neoshare (Anbieter von Finanzierungs-Software): 200.000 Euro an die CDU

Lobbyerfolge und -misserfolge

Die Analyse beleuchtet weiterhin ausführlich drei Themen, bei denen Finanz-Interessenvertreter zuletzt besonders aktiv gewesen seien: Die strengeren Regeln der EU-Lieferkettenrichtlinie und auch eine Verschärfung der Regeln für Private-Equity-Investoren am Steuerberatungsmarkt hätten Lobbyisten erfolgreich wieder aufweichen können. Die einwöchige Wartefrist für Restschuldversicherungen abzuschaffen, sei dagegen einstweilen nicht gelungen, wie man bei Finanzwende nicht ohne Genugtuung bemerkt.

Insgesamt würdigt der Verein das Lobbyregister als wichtigen Schritt zu mehr Transparenz im Finanzsektor – auch wenn „Ungleichgewichte in der Interessenvertretung“ bestehen blieben. Die Verbraucherseite sei vergleichsweise unterrepräsentiert.

Ebenso wie die Organisation Lobbycontrol fordert Finanzwende weitergehende Maßnahmen: „Lobbytermine von Minister*innen und der Leitungsebene der Bundesministerien sollten veröffentlichungspflichtig werden.“