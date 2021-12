Von Goldman Sachs Invesco Powershares holt neuen Mann für Geschäftsentwicklung

Invesco Powershares baut sein Team aus: Michael Huber übernimmt die Leitung der Geschäftsentwicklung in Deutschland und Österreich. Der Anbieter von börsengehandelten Indexfonds (ETFs) will damit sein Geschäft in den beiden Märkten ausbauen.



Huber kommt vom luxemburgischen Vermögensverwalter Assenagon, wo er institutionelle Kunden betreute. Davor arbeitete er bei Goldman Sachs im Private Wealth Management.



Im Oktober vergangenen Jahres hatte Invesco Powershares sein ETF-Geschäft bereits mit einem neuen Chefs der Produktentwicklung verstärkt.